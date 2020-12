Tampa Bay se dohodla na pokračování s Erikem Černákem a Janem Ruttou

Obhájce Stanleyova poháru udržel pohromadě vítěznou defenzívu. Bolts se méně než měsíc před začátkem nové sezony dohodli na pokračování spolupráce se dvěma zadáky. Oba podpisy potěší především české a slovenské příznivce.

Erik Černák podepsal tříletou smlouvu v hodnotě 8.85 milionu dolarů. Ve zkrácené sezoně 2019-20 nastoupil do 67 zápasů, přičemž vstřelil pět branek a zapsal celkem 12 kanadských bodů. Kromě toho soupeřům rozdal hned 172 bodyčeků.

Cesta urostlého Slováka je velmi zajímavá. Rodáka z Košic se v roce 2017 vedení Los Angeles, které jej do NHL draftovalo, rozhodlo poslat o dům dál, aniž by mu dalo šanci nakouknout do nejlepší hokejové ligy světa. Výměna ale Černákovi hodně prospěla a na slunné Floridě vyrostl ve spolehlivého člena zadních řad.

#tblightning have re-signed Erik Cernak to a three-year deal with $2.95 million AAV — Joe Smith (@JoeSmithTB) December 22, 2020

Jan Rutta má v kapse dvouletou smlouvu na celkem 2.6 milionů dolarů. Minulou sezonu odehrál 33 zápasů, ve kterých vsítil jednu branku a připsal si celkem sedm kanadských bodů. V tabulce pravdy měl šest plusových bodů.

Třicetiletý Rutta může být inspirací pro mnohé začínající hokejisty z malých měst. Odchovanec píseckého hokeje prošel také mládežnickými výběry Plzně a Chomutova. V jednu chvíli se dokonce ocitl v prvoligové Kadani, následně si ale svými výkony v extraligovém Chomutově a na reprezentační úrovni řekl o pozornost ze zámoří, kde si jej vyhlédlo Chicago. Právě přes organizaci Blackhawks vedly jeho kroky až k Lightning.

And #tblightning re-sign Jan Rutta to a two-year deal with $1.3 million AAV https://t.co/ly8zsnrWlq — Joe Smith (@JoeSmithTB) December 22, 2020

Zmíněnými dvěma podpisy však aktivita Bolts nekončí. Klub tlačí platový strop a navrch ještě potřebuje podepsat útočníka Anthonyho Cirelliho, jenž je chráněným volným hráčem.

Podle informací uznávaného reportéra Elliotta Friedmana by se ale tato situace mohla vyřešit přesunutím Nikity Kučerova na listinu dlouhodobě zraněných hráčů (LTIR neboli long term injury reserve). Hvězdný forvard údajně bojuje s vážnými zdravotními potížemi.

