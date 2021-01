Tampa na úvod pěti góly smetla Chicago, Pensylvánie patří Philadelphii

Dočkali jsme se. První den nové sezóny přinesl hned pět zápasů, které rozhodně nenudily. Do akce se dostali například obhájci Stanleyova poháru, kteří si v domácím prostředí poměrně snadno poradili s Chicagem. A bylo toho mnohem více.

PHILADELPHIA FLYERS - PITTSBURGH PENGUINS

6:3 (2:1, 1:1, 3:1)

Farabee čtyřmi body nasměroval Flyers k úvodní výhře

První zápas nového ročníku byl bohatý na góly. Flyers v úvodu zápasu museli dotahovat, ale po srovnání se už do podobné situace nedostali. Domácí celek byl ve zbytku zápasu vždy o kousek napřed a následně třemi góly ve třetí třetině rozhodl o svém vítězstvím. Výkon Penguins nebyl na úvod zrovna ideální.

Branky a nahrávky

16. van Riemsdyk (Gustafsson, Farabee), 20. Patrick (Gustafsson, Farabee), 39. Farabee (Hayes), 46. Raffl (Laughton, Aube-Kubel), 53. Konecny (Lindblom, Couturier), 53. Hayes (Farabee, Giroux) – 6. Jankowski (McCann), 24. Crosby, 44. Tanev (Jankowski).

Statistické okénko

Střely na bránu: 25 - 34 | Přesilová hra: 2/3 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 6

Kdo se postavil do brankoviště?

Carter Hart (PHI) – 31 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,2%, odchytal 60:00

Tristan Jarry (PIT) – 19 zákroků, 6 OG, úspěšnost 76,0%, odchytal 59:51



Československá stopa v utkání

Jakub Voráček (PHI) – 0+0, -2 účast, 1 střela, 2 TM, čas na ledě 13:53



Tři hvězdy utkání

1. Joel Farabee (PHI) 1+3

2. Erik Gustafsson (PHI) 0+2

3. Kevin Hayes (PHI) 1+1

TORONTO MAPLE LEAFS - MONTREAL CANADIENS

5:4pp. (1:2, 2:1, 1:1 - 1:0)

První prodloužení sezóny pro Toronto

Souboj mezi těmito dvěma rivaly přinesl přesně to, co se od takzvané kanadské divize očekávalo. Dva body tentokrát ale zůstanou v Torontu, které sice po celý duel tahalo za kratší konec, ale nakonec dostalo duel alespoň do prodloužení a v něm rozhodl Rielly. Montreal se však předvedl ve velmi dobré světle a může být s výkonem spokojený, i když získal pouze jeden bod.

Branky a nahrávky

16. Nylander (Holl, Tavares), 38. Nylander (Spezza, Hyman), 40. Tavares (Marner, Andersen), 51. Vesey (Nylander), 64. Rielly (Tavares, Matthews) – 13. Suzuki (Drouin, Petry), 20. Anderson (Drouin, Petry), 28. Tatar (Romanov, S. Weber), 42. Anderson.

Statistické okénko

Střely na bránu: 34 - 32 | Přesilová hra: 2/4 – 2/3 | Trestné minuty: 11 – 13

Kdo se postavil do brankoviště?

Frederik Andersen (TOR) – 0+1, 28 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,5%, odchytal 63:24.

Carey Price (MTL) – 29 zákroků, 5 OG, úspěšnost 85,3%, odchytal 63:24.

Česká a slovenská stopa

Tomáš Tatar (MTL) – 1+0, 0 účast, 1 střela, 0 TM, čas na ledě 15:39

Tři hvězdy utkání

1. William Nylander (TOR) 2+1

2. John Tavares (TOR) 1+2

3. Josh Anderson (MTL) 2+0

TAMPA BAY LIGHTNING - CHICAGO BLACKHAWKS

5:1 (3:0, 1:0, 1:1)

Tampa začala jednoznačným vítězstvím

Tampa začala přesně tam, kde skončila. Jasná dominance domácího celku se brzy projevila i na výsledku a po jednoznačném průběhu vyhrála vysoko 5:1. Chicago na svého dnešního soka absolutně nemělo a ukázalo se, že by pro Blackhawks mohla být letošní sezóna hodně těžká.

Branky a nahrávky

11. Palát (Hedman, Stamkos), 17. Joseph (Killorn, Cirelli), 18. Cirelli (Černák, Killorn), 30. Stamkos (Point, Hedman), 47. Point (Stamkos, Sergačjov) – 57. Strome (Shaw, Boqvist).

Statistické okénko

Střely na bránu: 33 - 23 | Přesilová hra: 3/4 – 0/3 | Trestné minuty: 6 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Andrej Vasilevskij (TBL) – 22 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,7%, odchytal 59:37

Malcolm Subban (CHI) – 28 zákroků, 5 OG, úspěšnost 84,8%, odchytal 59:37



Česká a slovenská stopa

Erik Černák (TBL) – 0+1, +1 účast, 2 střely, 0 TM, čas na ledě 20:14

Jan Rutta (TBL) – 0+0, 0 účast, 0 střel, 2 TM, čas na ledě 15:49

Ondřej Palát (TBL) – 1+0, +1 účast, 1 střela, 2 TM, čas na ledě 15:30

Dominik Kubalík (CHI) – 0+0, -2 účast, 0 střel, 0 TM, čas na ledě 11:38

David Kämpf (CHI) – 0+0, 0 účast, 1 střela, 0 TM, čas na ledě 12:47

Tři hvězdy utkání

1. Steven Stamkos (TBL) 1+2

2. Andrej Vasilevskij (TBL) 22 zákroků

3. Mathieu Joseph (TBL) 1+0

EDMONTON OILERS - VANCOUVER CANUCKS

3:5 (0:1, 1:1, 2:3)

Vancouver si ohlídal třetí třetinu a slaví

Velmi vyrovnané utkání se mohlo překlopit na obě strany, nakonec těmi šťastnějšími jsou hokejisté Vancouveru. Ti ve třetí části třemi góly odrazili nápor Oilers a po zodpovědném výkonu si došli pro dva body. Úspěšný debut v brance Canucks si připsal Braden Holtby.

Branky a nahrávky

26. Yamamoto (Draisaitl), 41. Nurse (Kassian, Bear), 49. Larsson (Jones, Kahun) – 16. Horvat (Pearson), 38. Höglander (Pearson, Horvat), 42. Gaudette (Roussel, Hamonic), 44. Boeser (Hughes), 54. Boeser (Pettersson, Hughes).

Statistické okénko

Střely na bránu: 31 - 35 | Přesilová hra: 0/4 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Mikko Koskinen (EDM) – 26 zákroků, 5 OG, úspěšnost 85,7%, odchytal 58:13

Braden Holtby (VAN) – 22 zákroků, 3 OG, úspěšnost 90,3%, odchytal 59:04

Česká a slovenská stopa

bez české a slovenské účasti

Tři hvězdy utkání

Neuvedeno v zápise

COLORADO AVALANCHE - ST. LOUIS BLUES

1:4 (1:2, 0:0, 0:2)

St. Louis zaskočilo Colorado

Favorizované Colorado nevkročilo do sezóny správnou nohou. Ačkoliv se Avalanche dostali do vedení, tak to bylo právě St. Louis, kdo měl utkání pod kontrolou. Blues ještě v první části vývoj zápasu otočili a následně si bezpečně hlídali své vedení, které postupem času i navýšili.

Branky a nahrávky

5. Burakovsky (Compher, Girard) – 10. Sundqvist (Schwartz, Thomas), 14. Kyrou (Bozak, Sanford), 47. Clifford (Barbašev), 55. Sundqvist (Thomas).

Statistické okénko

Střely na bránu: 27 - 32 | Přesilová hra: 1/4 – 0/2 | Trestné minuty: 4 – 8

Kdo se postavil do brankoviště?

Philipp Grubauer (COL) – 28 zákroků, 4 OG, úspěšnost 87,5%, odchytal 60:00

Jordan Binnington (STL) – 26 zákroků, 1 OG, úspěšnost 96,3%, odchytal 60:00

Česká a slovenská stopa

bez české a slovenské účasti

Tři hvězdy utkání

Neuvedeno v zápise

