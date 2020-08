Tampa sedmi góly zničila Boston, Colorado i Philadelphia slaví první vítězství

Někdy prostě zažijete zápas, na který chcete rychle zapomenout. Přesně to platí o Bruins a jejich nočním vystoupení, kdy vysoko podlehli Tampě. Naopak v dnešních výkonech budou chtít pokračovat hokejisté Colorada a Philadelphie, kteří si ve svých sériích připsali první vítězství.

PHILADELPHIA FLYERS - NEW YORK ISLANDERS

4:3pp. (3:0, 0:1, 0:2 - 1:0)

Islanders velký obrat nedotáhli do zdárného konce

Skvělý vstup do utkání zajistil Flyers tříbrankové vedení po první části a zdálo se, že by tento duel mohli v klidu dotáhnout do vítězného konce. Opak byl však pravdou. Islanders postupně smazali náskok svého soka a dostali zápas do prodloužení. V něm se trefil ale Philippe Myers a srovnal stav série.

Branky a nahrávky

2. Hayes (Konecny, Braun), 10. Hayes (Farabee), 16. Couturier (Giroux, Sanheim), 63. Myers (Couturier) – 32. Lee (Barzal, Leddy), 52. Beauvillier (Bailey), 58. Pageau (Pelech).

Stav série: 1:1

Statistické okénko

Střely na bránu: 31 - 34 | Přesilová hra: 0/2 – 1/3 | Trestné minuty: 6 – 4

Kdo se postavil do brankoviště?

Carter Hart (PHI) – 31 zákroků, 3 OG, úspěšnost 91,2 %, čas 62:41

Semjon Varlamov (NYI) – 7 zákroků, 3 OG, úspěšnost 70,0 %, čas 15:09

Thomas Greiss (NYI) – 20 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,2 %, čas 47:32

Česká a slovenská stopa

Jakub Voráček (PHI) - 0+0, +1 účast, 2 střely, TM 2, čas na ledě 17:23

Tři hvězdy utkání

Kevin Hayes, Philippe Myers, Anthony Beauvillier

BOSTON BRUINS - TAMPA BAY LIGHTNING

1:7 (0:2, 1:4, 0:1)

Jednoznačné vítězství Tampy

Hokejisté Bostonu tahali po celý duel za kratší konec provazu, až se z toho zrodilo vysoké vítězství Tampy 7:1.

První start v NHL si připsal Daniel Vladař, který nahradil v brance Jaroslava Haláka po čtvrtém inkasovaném gólu.

Branky a nahrávky

25. Marchand (Krug, Pastrňák) – 13. Palát (Sergačjov, Kučerov), 14. Gourde (Coleman, Černák), 23. Sergačjov (Kučerov, Point), 29. Killorn (Palát, Kučerov), 36. Point (Killorn, Sergačjov), 39. Killorn (Gourde, Bogosian), 44. Kučerov (Point).

Stav série: 1:2

Statistické okénko

Střely na bránu: 24 - 31 | Přesilová hra: 1/3 – 3/6 | Trestné minuty: 39 – 13

Kdo se postavil do brankoviště?

Jaroslav Halák (BOS) – 12 zákroků, 4 OG, úspěšnost 75,0 %, čas 31:18

Daniel Vladař (BOS) – 12 zákroků, 3 OG, úspěšnost 80,0 %, čas 28:42

Andrej Vasilevskij (TBL) – 23 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,8 %, čas 59:50

Česká a slovenská stopa

Zdeno Chára (BOS) - 0+0, 0 účast, 1 střela, TM 0, čas na ledě 18:04

David Pastrňák (BOS) - 0+1, -1 účast, 2 střely, TM 0, čas na ledě 18:37

David Krejčí (BOS) - 0+0, -2 účast, 2 střely, TM 2, čas na ledě 16:08

Ondřej Kaše (BOS) - 0+0, -1 účast, 4 střely, TM 0, čas na ledě 17:32

Erik Černák (TBL) - 0+0, +4 účast, 1 střela, TM 0, čas na ledě 16:54

Ondřej Palát (TBL) - 1+1, +1 účast, 3 střely, TM 0, čas na ledě 16:13

Tři hvězdy utkání

Nikita Kučerov, Alex Killorn, Michail Sergačjov

DALLAS STARS - COLORADO AVALANCHE

4:6 (1:0, 0:3, 3:3)

Divoký závěr pro Colorado

Parádní hokejové představení. Dallas ve třetí části dokázal smazat dvoubrankovou ztrátu a dokonce se dostal na chvíli zpátky do vedení, postupový mečbol ale nevybojoval. Colorado ale nesložilo zbraně, zachovalo klid a třemi góly otočilo na konečných 6:4.

Branky a nahrávky

12. Seguin (Benn, Heiskanen), 45. Gurjanov (Hintz, Perry), 50. Comeau, 51. Benn (Lindell) – 21. Zadorov (Kadri), 25. Burakovsky (Makar, Zadorov), 31. Landeskog (Makar, MacKinnon), 53. Rantanen (MacKinnon), 54. Kadri (Connauton, Makar), 59. Bellemare (Rantanen, Cole).

Stav série: 2:1

Statistické okénko

Střely na bránu: 37 - 32 | Přesilová hra: 0/3 – 0/3 | Trestné minuty: 10 – 10

Kdo se postavil do brankoviště?

Anton Chudobin (DAL) – 26 zákroků, 5 OG, úspěšnost 83,9 %, čas 58:26

Pavel Francouz (COL) – 33 zákroků, 4 OG, úspěšnost 89,2 %, čas 60:00

Česká a slovenská stopa

Andrej Sekera (DAL) - 0+0, 0 účast, 0 střel, TM 0, čas na ledě 14:00

Radek Faksa (DAL) - 0+0, 0 účast, 1 střela, TM 0, čas na ledě 15:43

Tři hvězdy utkání

Cale Makar, Mikko Rantanen, Nikita Zadorov

