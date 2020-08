Tampa začne svou pouť bez Stamkose, Pens ani přes prohru neztrácí sebevědomí

Po jednodenní přestávce se na led znovu vrací Hurricanes, Rangers, Flames, Jets, Penguins, Canadiens, Oilers a Blackhawks, aby pokračovali ve svém kvalifikačním zápolení. Týmy z předkola začínají počítat ztráty z úvodních klání, největší jména ale budou scházet ve skupině o umístění. Tampa zkusí udolat i bez kapitána Stevena Stamkose Washington, který bude mít na střídačce českého brankáře Vítka Vaněčka. Svého vůdce postrádají i Golden Knights, proti defenzivnímu Dallasu potřebují uspět i přes absenci Maxe Paciorettyho.

18:00 Carolina Hurricanes - New York Rangers (Stav série: 1:0)

Úvodní střetnutí mezi Carolinou a Rangers bylo ozdobou prvního hracího dne po restartu soutěže. Obrovské nasazení na vlastní kůži pocítil i český útočník Martin Nečas, který při své premiéře v play off NHL schytal dva těžké bodyčeky, aby se pak v závěrečné fázi zápasu postaral o vítězný gól. Svou úspěšnou střelu otřel o brusli Marca Staala, jemuž tak oplatil tvrdý hit z úvodní periody.

Od podlahy se hrálo skutečně od samotného začátku. Pro důkaz není třeba chodit daleko, v zápase se pustil do bitky nejzkušenější hráč Hurricanes Justin Williams, který si vyměnil několik dobře mířených ran s Ryanem Stromem. Netradiční boxeři pochopitelně usedli na trestnou lavici.

Jenže v přesilových hrách působily oba týmy žalostným dojmem. Carolina ze sedmi nabídnutých možností dokázala využít jedinou, Rangers stejný počet příležitostí zahodili. Speciální formace Canes na oslabení totiž fungovala velmi kompaktně.

„Pokud bychom se ale znovu dopustili sedmi faulů, nemůžeme pomýšlet na úspěch. New York umí být v přesilovkách nebezpečný. Hráli jsme si s ohněm,” přiznal pro klubové stránky kouč Rod Brind’Amour, který bude i v tomto utkání postrádat nejlepšího obránce Hurricanes Dougieho Hamiltona.

Útočník Rangers Mika Zibanejad, který v letošní sezoně proti Carolině nastřádal už devět bodů ve čtyřech partiích, nicméně výkon svého mančaftu v početní převaze hodnotil velmi negativně. „Cítil jsem, jak nás přehrávají. Sice jsme si vypracovali pár solidních šancí, ale nepovedlo se nám sehrát skutečně dobrou přesilovku, která by nás mohla nakopnout. Musíme se kouknout na video a opravit chyby v dalším utkání,” řekl reportérům New York Post.

Přestože si Zibanejad z prvního zápasu kvalifikačního kola odnesl dva body, nejaktivnějším střelcem byl s pěti pokusy na branku jeho spoluhráč Kaapo Kakko. I on bude v sestavě postrádat přítomnost Jespera Fasta, který po tvrdém zákroku někdejšího obránce Rangers Bradyho Skjeie zamířil do kabiny a pro další pokračování v play off zatím není způsobilý. Otazník nadále visí nad talentovaným gólmanem Igorem Šesťjorkinem.

20:30 Calgary Flames - Winnipeg Jets (Stav série: 1:0)

První měření sil mezi těmito týmy značně ovlivnil zákrok útočníka Matthewa Tkachuka na Marka Scheifeleho během úvodní dvacetiminutovky. Při souboji u mantinelu zasáhl nejofenzivnější hráč Flames achilovku svého soupeře, kouč Paul Maurice po zápase nazval inkriminovaný moment „zákeřným, nečistým kopem.” Tkachukovo počínání v pěstním souboji alespoň částečně potrestal kapitán Winnipegu Blake Wheeler, jinak ale jeho tým nedokázal přepnout do play off módu.

Obrovský rozdíl nastával v situacích o nerovnovážném počtu mužů na hrací ploše. Jets nedokázali využít ani jednu ze sedmi přesilových her, které měli k dispozici. Ve čtvrté z nich navíc obraně pláchl Tobias Rieder. Německý specialista vsítil v oslabení svůj první gól v play off. K tomu Flames zvládli dva zásahy ve své početní převaze.

Pokud chce Winnipeg s nepříznivým vývojem série něco podniknout, musí zabrat směrem do ofenzivy. V úvodním utkání se zmohl na pouhých 18 střel. Všechny ostatní týmy překonaly minimálně hranici 25 pokusů.

Jenže tady nastává další problém. Scheifeleho zranění zřejmě není tak vážné, jak se původně zdálo, avšak start ve druhém utkání mu bolavá noha zřejmě nedovolí. Předchozí klání předčasně opustil také snajpr Patrik Laine a podle informací plátku Winnipeg Sun dostane šanci třináctý útočník na soupisce Jansen Harkins. Tato zpráva jasně nahrává spekulaci, že se minimálně jeden z dvojice indisponovaných útočníků nestihne zotavit.

22:00 Tampa Bay Lightning - Washington Capitals

Tampa Bay do skupiny o umístění vstupuje s nadějí, že se do startu plnohodnotného play off zvládne uzdravit její největší opora, útočník Steven Stamkos. V tuto chvíli je jisté pouze to, že se do utkání proti Washingtonu nezapojí.

„V našich plánech jsme s ním pro první zápas nepočítali už dlouho, takže se v tomto ohledu velmi pravděpodobně nic měnit nebude,” řekl na nedělní tiskové konferenci trenér Jon Cooper. Ofenzivu týmu tak potáhne Nikita Kučerov, který se pozitivně naladil v přípravném klání proti Floridě (5:0), kdy vsítil dva góly a přidal i asistenci.

Jon Cooper zároveň potvrdil, že pro duel s Caps vytáhne jednoho z nejlepších obránců současné NHL Victora Hedmana. Urostlý Švéd a letošní finalista na Norris Trophy přicestoval do torontské bubliny až v pátek, s týmem tak absolvoval dva tréninky. V brance Lightning se dle očekávání objeví Andrej Vasilevskij, jenž by měl startovat všechny tři duely v rámci skupiny o umístění. Není však vyloučeno, že ho v průběhu některého z nich vystřídá náhradník Curtis McElhinney.

I na druhé straně dnes nastoupí ruský útočník, který v exhibičním zápase zaznamenal tři body. Alex Ovečkin výrazně pomohl k vítězství nad Carolinou, přestože v průběhu utkání ho opustil dvorní nahrávač v přesilovce a hlavní favorit na zisk Norrisovy trofeje John Carlson. Jeho comeback pro úvodní klání však trenéři Capitals označují jako pravděpodobný.

Možná největší změna se tak týká brankoviště týmu z hlavního města USA. Jasnou jedničkou je Braden Holtby, záda mu však nebude krýt Ilja Samsonov, nýbrž český talent Vítek Vaněček, čekající na premiéru v nejlepší lize světa. Ruský náhradník se totiž zranil během přípravy ve své rodné zemi.

*00:30 Vegas Golden Knights - Dallas Stars

Na startu skupiny o umístění budou Golden Knights postrádat 66 bodů z dílny Maxe Paciorettyho. Přestože hlavní kouč Peter DeBoer už několik dní opakuje naučenou formuli, že zdravotní stav jeho nejúdernějšího střelce se rychle zlepšuje, zatím stále nevycestoval do Edmontonu a zůstává v péči fyzioterapeutů v Las Vegas.

Trenér týmu z města hazardu si rovněž pochvaloval výkon v přípravě, kterou Golden Knights sehráli proti Arizoně. „Určitě se našly v naší hře oblasti, které můžeme zlepšit, ale celkově, když vezmu v úvahu všechny okolnosti, jsme odvedli opravdu slušnou práci, na níž můžeme stavět.”

Trenérský štáb Vegas by rád rozdělil minuty v modrém půlkruhu mezi oba brankáře. Exhibici odchytal Marc-André Fleury, tentokrát se mezi tři tyče postaví Robin Lehner. V sestavě by neměl chybět ani Nate Schmidt, který závěr utkání s Coyotes nedobrovolně proseděl na střídačce.

Na straně Stars přípravný zápas proti Nashvillu, který Dallas zakončil bez jediné vstřelené branky, zřejmě z preventivních důvodů vynechal nejúdernější střelec Tyler Seguin. Tentokrát by měl být v pořádku. S týmem trénoval i Andrew Cogliano, jehož pobyt na ledě v mači s Preds činil pouhé tři minuty a devět vteřin. Důvod, proč se tak stalo, dočasný trenér Rick Bowness neprozradil.

Situace v brankovišti nemá zatím jasné východisko. Ve čtvrtek si o tři minuty navíc oproti Antonu Chudobinovi zachytal Ben Bishop. Není zdaleka vyloučeno, že se oba muži prostřídají i během zápasů skupiny o umístění.

*02:00 Pittsburgh Penguins - Montreal Canadiens (Stav série: 0:1)

Předchozímu klání těchto týmů po herní stránce jasně vládl Pittsburgh. Vždyť Pens v úvodních čtyřech minutách vyprodukovali devět střel na branku, ve třetí třetině hráli minutu a půl přesilovku pěti proti třem, Conor Sheary vybojoval těsně před koncem základní hrací doby trestné střílení a rozhodnutí měl na holi i v prodloužení po přihrávce Crosbyho.

„Opravdu se mi předvedená hra líbila,” přiznal trenér Sullivan. „Cítil jsem z naší strany silnou energii. Měli jsme skvělý start, přestože jsme neskórovali. Dnes jsem to řekl i hráčům.”

Montreal nakonec dovedl zápas k vítězství díky své efektivitě v zakončení. Premiérové branky v play off vsítili mladíci Kotkaniemi i Suzuki, v prodloužení rozhodl zadák Jeff Petry krásně mířenou ranou. A to ještě Jonathan Drouin zahodil druhé trestné střílení v zápase. Canadiens mohou stavět na klidu, který ve své rozehrávce prokazovali Shea Weber, vítězný střelec Jeff Petry nebo defenzivní zadák Ben Chiarot.

A rozhodně je třeba vyzdvihnout i výkon Careyho Price. Čas na odpočinek před nejdůležitější částí sezony mu opravdu prospěl. V utkání předvedl 39 náročných zásahů.

*04:30 Edmonton Oilers - Chicago Blackhawks (Stav série: 0:1)

Přestože Chicago se do play off vměstnalo z posledního postupujícího místa v Západní konferenci, v úvodním utkání na tento údaj nechalo zapomenout. V žádném dosavadním klání kvalifikačního kola fanoušci nesledovali tak propastný rozdíl ve hře pět na pět. Edmonton byl směrem dopředu naprosto bezzubý, tři ze svých čtyř gólů nasázel v přesilovce.

Na druhé straně ale řádil český šikula Dominik Kubalík. V úvodní třetině nastřádal tři luxusní asistence, na které hned v další periodě navázal dvěma góly. Nikdo před ním v historii NHL nezažil pětibodovou premiéru v play off. Pokud si na něj Oilers v dalším utkání nepočíhají, mohl by klidně rozhodnout celou sérii.

Na úvodní zápas nebude v dobrém vzpomínat Mike Smith. Přestože za inkasované branky v žádném případě nemohl, stal se prvním maskovaným mužem letošní nadstavbové části, který musel své pracoviště opustit předčasně. Smith inkasoval v první třetině čtyři góly za sedm minut a čtyři vteřiny.

Recept k úspěchu na straně Edmontonu může vést rovněž přes brankáře. Corey Crawford nepůsobil na startu kvalifikačního kola v ideálním rozpoložení. Inkasoval hned z první střely, druhá skončila na brankové konstrukci. Navíc nekontroloval dorážky a příliš brzy padal na betony.

Hawks bude scházet Drake Caggiula, který byl dodatečně suspendován na jedno utkání za úder na hlavu Tylera Ennise, přestože v zápase nedostal ani dvouminutový trest.

Share on Google+