Tampa zvítězila podeváté v řadě, Sabres a Caps předvedli obrat. Calgary zničilo Ducks

Čtvrteční noc v NHL nabídla 11 zajímavých duelů. Zápasy se nevyvíjely dobře pro Buffalo (proti Columbusu) ani Washington (proti Coloradu), oba celky ale nakonec předvedly skvělý obrat a zvítězily. Raduje se také Tampa Bay, která vyhrála podeváté v řadě, naopak Anaheim schytal doma debakl 0:6 od Calgary. A co další utkání?

Buffalo Sabres - Columbus Blue Jackets

4:3p (0:1, 1:1, 2:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 39. Eichel (S. Reinhart, Ristolainen), 43. Olofsson (Eichel, Dahlin), 56. Rodrigues (Skinner, C. Hutton), 63. Olofsson (Eichel, Dahlin) – 20. Gerbe (Gavrikov, Riley Nash), 22. Jenner (Werenski, Foudy), 59. Nutivaara (Bjorkstrand, N. Foligno)

C. Hutton (BUF) – odchytal 62:36, 28 zákroků, 90,3%

M. Kivlenieks (CBJ) — odchytal 61:59, 23 zákroků, 85,2%

Michael Frolík (BUF) — 0+0, 1 střela na branku, čas na ledě 12:07

1. hvězda utkání: Victor Olofsson (BUF) 2+0

2. hvězda utkání: Jack Eichel (BUF) 1+2

3. hvězda utkání: Markus Nutivaara (CBJ) 1+0

Toronto Maple Leafs - Dallas Stars

2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 32. Matthews (Barrie, W. Nylander), 59. Hyman (Tavares, Marner) – 2. Gurjanov (J. Klingberg), 21. Faksa (Comeau, Cogliano), 42. Seguin (Janmark, Robertson)

F. Andersen (TOR) – odchytal 56:33, 16 zákroků, 84,2%

B. Bishop (DAL) — odchytal 60:00, 29 zákroků, 93,5%

Radek Faksa (DAL) 1+0, 1 střela, čas na ledě 20:25

Roman Polák (DAL) 0+0, 2 střely, čas na ledě 18:25

1. hvězda utkání: Radek Faksa (DAL) 1+0

2. hvězda utkání: Tyler Seguin (DAL) 1+0

3. hvězda utkání: Auston Matthews (TOR) 1+0

Tampa Bay Lightning - Edmonton Oilers

3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 25. Maroon (C. Gaunce, L. Schenn), 34. Gourde (Paquette), 60. Paquette (B. Point, Killorn) – 30. Jones (Nugent-Hopkins, Draisaitl)

A. Vasilevskij (TBL) – odchytal 58:07, 29 zákroků, 96,7%

M. Smith (EDM) — odchytal 60:00, 34 zákroků, 94,4%

Erik Černák (TBL) — 0+0, 3 střely, čas na ledě 21:06

Ondřej Palát (TBL) — 0+0, 3 střely, čas na ledě 18:15

1. hvězda utkání: Yanni Gourde (TBL) 1+0

2. hvězda utkání: Andrej Vasilevskij (TBL) 29 zákroků

3. hvězda utkání: Mike Smith (EDM) 34 zákroků

Florida Panthers - Philadelphia Flyers

2:6 (0:3, 0:1, 2:2)

Branky a nahrávky: 41. Huberdeau (Weegar, Ekblad), 45. Barkov (Yandle, Strälman) – 5. J. van Riemsdyk (Niskanen, Sanheim), 18. Pitlick (J. van Riemsdyk, Niskanen), 19. Aube-Kubel (M. Raffl, Braun), 39. Laughton (J. van Riemsdyk, Braun), 55. Couturier (Giroux), 60. Hägg (M. Raffl, Braun)

S. Bobrovskij (FLA) – odchytal 20:00, 6 zákroků, 66,7%

S. Montembeault (FLA) – odchytal 40:00, 16 zákroků, 84,2%

C. Hart (PHI) — odchytal 60:00, 26 zákroků, 92,9%

Jakub Voráček (PHI) — 0+0, 2 střely, čas na ledě 16:32

1. hvězda utkání: James van Riemsdyk (PHI) 1+2

2. hvězda utkání: Matt Niskanen (PHI) 0+2

3. hvězda utkání: Sean Couturier (PHI) 1+0

New Jersey Devils - Detroit Red Wings

4:1 (0:0, 0:1, 4:0)

Branky a nahrávky: 46. A. Greene (Zacha, Severson), 47. Simmonds (Wood, Zacha), 49. Simmonds (Palmieri, Severson), 50. Bratt (P. K. Subban, Butcher) – 37. Athanasiou (Mantha, Hronek)

M. Blackwood (NJD) – odchytal 60:00, 25 zákroků, 96,2%

J. Bernier (DET) — odchytal 59:33, 22 zákroků, 84,6%

Pavel Zacha (NJD) — 0+2, 3 střely, čas na ledě 18:04

Filip Hronek (DET) — 0+1, 0 střel, čas na ledě 24:23

1. hvězda utkání: Wayne Simmonds (NJD) 2+0

2. hvězda utkání: Andy Greene (NJD) 1+0

3. hvězda utkání: Damon Severson (NJD) 0+2

Ottawa Senators - Arizona Coyotes

3:2 (2:0, 0:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 3. Naměstnikov (Batherson, Tierney), 7. B. Tkachuk (Chabot, Co. Brown), 47. N. Paul (Anisimov) – 37. Ekman-Larsson (Hall, Schmaltz), 50. Oesterle

M. Högberg (OTT) – odchytal 60:00, 32 zákroků, 94,1%

A. Raanta (ARI) — odchytal 58:33, 28 zákroků, 90,3%

Filip Chlapík (OTT) – 0+0, 1 střela, čas na ledě 9:33

1. hvězda utkání: Marcus Högberg (OTT) 32 zákroků

2. hvězda utkání: Brady Tkachuk (OTT) 1+0

3. hvězda utkání: Oliver Ekman-Larsson (ARI) 1+0

Nashville Predators - New York Islanders

5:0 (3:0, 2:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 1. C. Smith, 8. C. Smith (Grimaldi, Bonino), 14. Ekholm (Järnkrok, Watson), 25. Grimaldi, 32. C. Smith (Josi)

J. Saros (NSH) – odchytal 60:00, 31 zákroků, 100%

T. Greiss (NYI) — odchytal 13:33, 5 zákroků, 62,5%

S. Varlamov (NYI) — odchytal 46:27, 16 zákroků, 88,9%

1. hvězda utkání: Craig Smith (NSH) 3+0

2. hvězda utkání: Juuse Saros (NSH) 31 zákroků

3. hvězda utkání: Mikael Granlund (NSH) 0+0

Minnesota Wild - New York Rangers

3:4sn (2:1, 1:0, 0:2 - 0:0)

Branky a nahrávky: 10. Donato (M. Koivu), 17. Brodin (Greenway, Dumba), 38. Greenway (Brodin, J. Eriksson Ek) – 12. Panarin (DeAngelo, R. Strome), 52. DeAngelo (Bučněvič), 59. Zibanejad (Panarin, Fox), rozh. náj. Panarin

A. Stalock (MNS) – odchytal 64:45, 28 zákroků, 90,3%

A. Georgijev (NYR) — odchytal 64:13, 23 zákroků, 88,5%

Filip Chytil (NYR) — 0+0, 3 střely, čas na ledě 15:45

1. hvězda utkání: Mika Zibanejad (NYR) 1+0

2. hvězda utkání: Jonas Brodin (MNS) 1+1

3. hvězda utkání: Jordan Greenway (MNS) 1+1

Colorado Avalanche - Washington Capitals

2:3 (2:0, 0:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 3. Burakovsky (MacKinnon, Kameněv), 17. Rantanen (MacKinnon, Burakovsky) – 32. Bäckström (J. Vrána, Carlson), 53. T. Wilson (Carlson, Eller), 58. Oshie (Jensen, Eller)

P. Grubauer (COL) – odchytal 57:49, 35 zákroků, 92,1%

B. Holtby (WSH) — odchytal 59:33, 32 zákroků, 94,1%

Radko Gudas (WSH) — 0+0, 0 střel, čas na ledě 13:56

Michal Kempný (WSH) — 0+0, 0 střel, čas na ledě 17:15

Jakub Vrána (WSH) — 0+1, 10 střel, čas na ledě 15:58

Richard Pánik (WSH) — 0+0, 0 střel, čas na ledě 12:15

1. hvězda utkání: T.J. Oshie (WSH) 1+0

2. hvězda utkání: André Burakovsky (COL) 1+1

3. hvězda utkání: Tom Wilson (WSH) 1+0

Vegas Golden Knights - St. Louis Blues

6:5p (2:3, 1:1, 2:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 2. Pacioretty (Mark Stone, Theodore), 7. Pacioretty (W. Karlsson, Mark Stone), 39. Marchessault (Mark Stone, Theodore), 47. Schmidt (W. Karlsson, Tuch), 56. Tuch (Merrill, Stephenson), 63. Marchessault (Pacioretty, Mark Stone) – 1. Sanford (R. O'Reilly, Pietrangelo), 10. Sanford (Bortuzzo, Perron), 16. MacEachern (Barbašev, Dunn), 26. Sanford (Pietrangelo, R. O'Reilly), 52. Sanford (Parayko, Dunn)

M. Subban (VEG) – odchytal 61:19, 19 zákroků, 79,2%

J. Binnington (STL) — odchytal 61:26, 46 zákroků, 88,5%

Tomáš Nosek (VEG) — 0+0, 2 střely, čas na ledě 8:21

1. hvězda utkání: Jonathan Marchessault (VEG) 2+0

2. hvězda utkání: Zach Sanford (STL) 4+0

3. hvězda utkání: Max Pacioretty (VEG) 2+1

Anaheim Ducks - Calgary Flames

0:6 (0:4, 0:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 9. E. Lindholm (Mi. Stone, Brodie), 13. Backlund (Mangiapane, M. Tkachuk), 14. Kylington (R. Andersson), 20. Jankowski (Brodie, Mangiapane), 37. Backlund, 47. Jankowski

J. Gibson (ANA) – odchytal 20:00, 12 zákroků, 75%

R. Miller (ANA) – odchytal 39:58, 14 zákroků, 87,5%

C. Talbot (CGY) — odchytal 60:00, 44 zákroků, 100%

1. hvězda utkání: Mikael Backlund (CGY) 2+0

2. hvězda utkání: Cam Talbot (CGY) 44 zákroků

3. hvězda utkání: TJ Brodie (CGY) 0+2

