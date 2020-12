Team USA bez Robertsona. Ten dal přednost Leafs

Touha po NHL někdy přebije i touhu bojovat za národní tým. Své o tom v posledních dnech ví juniorská hvězda Nick Robertson. Mladý útočník se bude raději soustředit na tréninkový kemp, z nominace americké reprezentace byl tak vynechán.

Alfa a omega jeho účasti byl start nové sezony. Jelikož už se ví, že to bude přibližně v půlce ledna, Leafs museli jednat. Po dohodě s americkým útočníkem se rozhodli, že reprezentačnímu výběru nepomůže.

Místo v sestavě však nemá jisté. Sice za Maple Leafs odehrál v play off čtyři utkání, ale to teď nic neznamená. Bojovat o místo bude muset také s nově příchozími útočníky, kterých není málo. Jmenovitě jde o Joe Thorntona, Waynea Simmondse nebo Jimmyho Veseyho.

O jeho odhodlanosti ale hovoří také to, že už od května je v Kanadě. Sám, bez své rodiny, která je v Kalifornii. To všechno proto, aby se co nejlépe připravil, a hlavně aby nečelil žádné karanténě, která je po překročení hranic povinná.

„Připravuji se na to hlavně v hlavě,“ říká Robertson. „Vím, že tým podepsal dost hráčů, ale věřím si. Každý den pro mě bude kritický, takže musím makat. Stát se může cokoliv.“

„Snažím se dělat všechno pro to, abych v NHL hrál a aby se mi povedl přechod z juniorů,“ pokračuje ještě. „Rozhodně mi pomůže, že jsem přímo v Torontu a trénuji s budoucími spoluhráči. Když se okolo kluků cítím v pohodě, hraji nejlíp.“

Maple Leafs si Robertsona vybrali v druhém kole draftu v roce 2019. V uplynulé sezoně pak naplno ukázal svůj potenciál, když si podmanil juniorskou OHL 86 body v 46 zápasech. Neztratil se ani na loňském mistrovství světa juniorů, kde produkoval bod na zápas.

Letos už své zemi nepomůže, stejně jako například Jack Hughes. Pomůže mu to v cestě do NHL?

