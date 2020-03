Tento den v historii: Jágr překonal evropský rekord, Gretzky vstřelil svůj 92. gól v sezóně!

Osmadvacátého března se v historii NHL děly věci. Mimořádné večery prožili Jaromír Jágr, Wayne Gretzky nebo třeba Don Cherry.

1980: Osobitý, byť dnes už bývalý, komentátor Don Cherry před lety působil v NHL i jako trenér. Během pěti let v Bostonu měl s Bruins dobré výsledky, po odchodu do Colorada Rockies ale na bývalé úspěchy nenavázal a v sezóně 1979/1980 dokoučoval svůj tým jen k 19 výhrám. Poslední z nich připadla právě na 28. březen, bylo to zároveň Cherryho poslední vítězství v jeho trenérské kariéře.

1982: Nejlepší hráč všech dob Wayne Gretzky vstřelil svůj 92. (a poslední) gól v sezóně 1981/1982, ke kterému navíc připsal svou 116. asistenci. Neuvěřitelná produktivita! Gretzkyho přesto mrzelo, že svou sbírku ještě nerozšířil: "Dá se říct, že jsem se trochu zklamal, protože jsem nedosáhl na 100 gólů."

1996: Neuvěřitelná noc. Wayne Gretzky dosáhl popatnácté a naposledy na metu 100 kanadských bodů v jedné sezóně, jeho tříbodový večer v dresu St. Louis ale dokonale zastínil Jaromír Jágr. Legendární osmašedesátka pomohla Pittsburghu k výhře 3:2 nad Floridou svou 60. trefou v sezóně a zároveň 140. kanadským bodem. Jágr tehdy překonal 15 let starý výkon Petera Šťastného a stal se nejproduktivnějším Evropanem v jedné sezóně v historii NHL.

