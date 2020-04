Tento den v historii: Jágrův první gól v play-off

Premiérová sezóna Jaromíra Jágra v NHL byla velice vydařená. Český legendární útočník do soutěže velmi rychle zapadl a nakonec se i radoval ze svého prvního Stanleyova poháru. Během celé sezóny zapsal na své konto spoustu zajímavých momentů.

5. dubna 1991

Co se konkrétně stalo v tento den? Pittsburgh hrál druhý zápas v sérii s New Jersey a po remízovém výsledku došel zápas do prodloužení.

V něm se o slovo přihlásil Jaromír Jágr a tento duel rozhodl. Na své konto si tak připsal první z osmasedmdesáti gólů ve vyřazovacích bojích, které během své kariéry v zámoří nastřílel.

