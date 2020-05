Tento den v historii: Jedna dynastie končí, druhá začíná

Před masivním rozšířením NHL na začátku devadesátých let její vyřazovací boje končily už ve druhé polovině května. My si zde připomeneme, co se stalo v letech 1974 a 1984.

1974: Philadelphia Flyers v šestém utkání finále play-off udolali Boston 1:0 a stali se prvním vítězem Stanleyova poháru z týmů mimo Original 6. Jediný gól utkání vstřelil Rick MacLeish, legendární brankář Flyers Bernie Parent pak chytil všech 30 střel soupeře.

1984: Jedna dynastie končí, druhá začíná. Edmonton Oilers především díky tříbodovému představení (2+1) Waynea Gretzkyho v pátém utkání finále porazili New York Islanders 5:2 a stali se prvním vítězem Stanleyova poháru z účastníků bývalé WHA. Skončila tak čtyři roky trvající dynastie Islanders, kteří před tímto finále vyhráli 19 sérií play-off v řadě, což je dodnes nepřekonaný rekord. Zároveň započaly zlaté časy Edmontonu, který od roku 1984 získal čtyři Stanley Cupy během pěti let.

