Tento den v historii: Nedohrané finále! V Boston Garden vypadla elektřina

Psal se 24. květen 1988 a na programu byl čvrtý zápas finálové série Stanleyova poháru mezi Bostonem Bruins a tehdy suverénními Edmonton Oilers.

Gretzky, Messier a spol. si před tímto duelem v Boston Garden vypracovali náskok 3:0 na zápasy, od pozvednutí stříbrného poháru je tak dělilo jedinné vítězství. Do staré bostonské arény se přesto nasoukalo tolik diváků (konkrétně 14451), že nad ledem vznikl mlhový opar.

Oilers vstoupili do zápasu nejlepším možným způsobem: Mark Messier našel volného Glenna Andersona, který už po 10 sekundách otevřel skóre! Rychleji vstřelený finálový gól NHL za více než 100 let své existence nepamatuje.

O pár minut později bylo skóre už 0:2 z pohledu domácího týmu, Bruins se ale nevzdali. Postupně otočili skóre na 3:2, načež ale napínavé klání vyrovnal edmontonský Craig Simpson. Hodiny ukazovaly 21:31, do konce druhé třetiny zbývaly odehrát necelé tři a půl minuty.

Když vtom přišel onen osudový moment. Hlasatel Joel Perlmutter právě oznamoval Simpsonův gól, uprostřed věty mu ale vypadl mikrofon. A ve stejný moment také všechna světla v Boston Garden. “Kvůli vysoké vlhkosti a bouřce v okolí nám explodoval transformátor,” vysvětloval během přerušení generální manažer Bruins Harry Sinden.

Pak věci nabraly rychlý spád. O zrušení zápasu se ještě nerozhodlo, bylo ale jasné, že bude třeba evakuovat z haly všechny diváky. Záložní generátor měl totiž dostatek šťávy jen na 20 minut. Hráči obou týmů se mezitím vrátili do potemněných šaten. “Museli jsme najít baterku, abychom alespoň něco viděli,” vzpomínal asistent trenéra Bruins John Cuniff. “Všichni jsme jen seděli v kabině a čekali, co se stane.

Světla se podařilo nahodit ve 22:07, ale vůbec nebylo jasné, jestli vydrží svítit. “Zalátali jsme problém náplastí, vůbec nevíme, jestli to bude fungovat,” řekl tehdejší mluvčí ligy Gerry Helper. Marketingový šéf Bruins Nate Greenberg byl o dost stručnější: “Jedinou jistotou je, že se dnes hrát nebude.”

President NHL John Ziegler se krátce poté setkal s generálními manažery obou celků, aby se domluvili na dalším postupu. “Naše rozhodnutí je podle regulí. Ty praví, že když je utkání z jakéhokoliv důvodu narušeno, pokračovat se bude dalším naplánovaným utkáním na jeho původním místě.”

To v praxi znamenalo, že čtvrtý zápas se počítal jen z pohledu individuálních statistik. Stav série zůstal 3:0 pro Oilers a finále 1988 se za tohoto stavu vrátilo do Edmontonu. Olejáři před vlastními diváky zvítězili, a dokráčeli tak ke čtvrtému Stanley Cupu za posledních pět let.

Byl to také vůbec poslední zápas Waynea Gretzkyho v modro-oranžovém dresu. Kdo ví, jak by se celá série vyvinula, kdyby v Boston Garden nezkratovala elektřina…

Share on Google+