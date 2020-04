Tento den v historii: Přepisování střeleckých tabulek a Sittlerův historický zápis

V naší pravidelné rubrice tentokrát zabrousíme především do minulého století, a to na historické počiny Darryla Sittlera, Bobbyho Hulla, Bobbyho Orra, Maria Lemieuxe a Bretta Hulla. Jdeme na to!

1966: V posledním utkání základní části si Bobby Hull připsal jednu asistenci při porážce Chicaga 2:4 na ledě Bostonu. Zdánlivě obyčejný zápas, jednalo se ale o Hullův 97. kanadský bod v sezóně, čímž legendární The Golden Jet přepsal tehdejší rekord NHL.

Ve stejný den se Toronto Maple Leafs stali historicky prvním týmem, který do jednoho utkání nasadil tři brankáře: při remíze 3:3 s Detroitem si zachytali Johnny Bower, Terry Sawchuk a Bruce Gamble. Všichni shodně po jedné třetině.

1971: Další z mnoha legendárních výkonů Bobbyho Orra. Obránce Bostonu si v utkání na ledě Toronta připsal tři asistence, díky nimž se stal prvním hráčem v historii soutěže, jenž v jednom ročníku přihrál na 100 gólů.

1976: O Orrově výjimečnosti svědčí o pět let méně vrásčitý počin Darryla Sittlera. Bývalý kapitán Maple Leafs si v tento den připsal svůj 100. kanadský bod v sezóně, a to jako vůbec první hráč Toronta v historii! 100 asistencí, to byla úplně jiná káva...

1997: Mario Lemieux v historických střeleckých tabulkách svým 611. gólem kariéry předčil Bobbyho Hulla.

2000: A opět Hull: tentokrát Bobbyho syn Brett, jenž v dresu Dallasu vsítil svou 610. branku v NHL, čímž v tabulkách vyrovnal svého otce.

Share on Google+