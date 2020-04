Tento den v historii: Smutný den ve Vancouveru

Dva roky zpátky přišla pro fanoušky Canucks hodně smutná zpráva. Slavná švédská dvojčata se rozhodla skoncovat s hokejem.

2. dubna 2018 - Před sezónou 2017/2018 se o tom hodně mluvilo, Henrik ani Daniel však s rozhodnutím nikam nechvátali a nechali si ho až na konec ročníku.

„Mysleli jsme si, že se rozhodneme až po základní části, ale máme jasno. Takhle je to pro nás všechny nejlepší. Oznamujeme to už teď, protože s vámi chceme sdílet ty poslední tři zápasy. S vámi fanoušky, spoluhráči, přáteli, trenéry, rodinami. Všem Vám chceme poděkovat," oznámili veřejnosti.

„Být součástí této rodiny 18 let bylo tím nejlepším obdobím v životě. Ale nadešel čas se naplno věnovat našim rodinám. Přišel čas pomáhat dětem každý večer s domácími úkoly, být součástí každé narozeninové oslavy, každé rodinné večeře."

„Jak jsme již řekli, Vancouver se stal naším domovem. I pro naši rodinu. Chceme tu zůstat ještě dlouho po odchodu z hokejové scény. Město nám toho tolik dalo a my mu máme stále ještě co vracet. A to se nezmění," dodali.

Asi není vhodné a férové dvojčata nějak porovnávat, kdo měl na úspěšných létech Canucks větší podíl. Henrik byl kapitánem týmu a má o jednu individuální trofej více. V roce 2010 si zasloužil Hart Memorial Trophy a Art Ross Trophy, o šest let později ještě King Clancy Memorial Trophy. Danielův nejúspěšnější rok nadešel o sezónu později, kdy získal Art Ross Trophy a Ted Lindsay Trophy.

Na tyhle dva borce NHL dlouho nezapomene. A ve Vancouveru si je budou pamatovat navěky.

