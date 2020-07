Tento den v historii: Tavares podepsal s Maple Leafs, Nordiques se přestěhovali do Colorada

První červenec patří v NHL tradičně otevření trhu s neomezeně volnými hráči. Dnes je to tak přesně dva roky, co hvězdný John Tavares opustil New York Islanders a zamířil do Toronta. Přesně před pětadvaceti lety se ovšem stěhoval celý klub...

1995: Na povrch oficiálně vyplavala zpráva o tom, že Québec Nordiques se přesouvají do Colorada a budou se nově jmenovat Avalanche. Denver tak získává svého zástupce v NHL po 13leté odmlce poté, co se Colorado Rockies přestěhovali do New Jersey.

2018: John Tavares se stal první jedničkou draftu, která opustila svůj původní klub a v rámci trhu s volnými hráči zamířila jinam. Hvězdný Kanaďan po devíti letech řekl New York Islanders sbohem a podepsal sedmiletý kontrakt na 77 milionů dolarů s Torontem, odkud pochází.

Share on Google+