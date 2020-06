Tento den v historii: Velká sláva v Anaheimu

Historie Anaheimu v rámci NHL není příliš dlouhá. Klub byl založen v roce 1993 a v lize se rozkoukával dlouhých deset let, než došel do neúspěšně zakončeného finále. Z vítězného tažení se Ducks radovali až v sezóně čtrnácté, kdy se již na pomyslný vrchol dostali. A bylo to přesně v tento den roku 2007.

Anaheim se v ročníku 2006/2007 pyšnil skvělým týmem, jenž měl opravdu hodně hvězdných hráčů. V obraně řádili především Chris Pronger a Scott Niedermayer, který zastával i funkci kapitána. Vepředu se Ducks mohli spolehnout na trojici Corey Perry, Ryan Getzlaf a Teemu Selänne.

Celý tým během vyřazovacích bojů fungoval bezchybně a hned tři série rozhodl v pěti zápasech (první kolo s Minnesotou, druhé kolo s Vancouverem a i finálovou sérii s Ottawou). Nejvíce se Anaheim nadřel ve finále konference s Detroitem, který porazil v šestizápasové sérii.

Na poslední zápas finálové série mezi Ducks a Senators se můžete podívat na následujícím záznamu.

