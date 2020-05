Tento den v historii: Zázračný obrat Blues, Islanders rozhodli v oslabení

Dnes se podíváme zpět do osmdesátých let minulého století a parádní představení v podání New York Islanders a St. Louis Blues.

1981: Bryan Trottier a Anders Kallur se trefili ve stejném oslabení, jen 47 sekund po sobě. Především díky tomuto husarskému kousku Islanders porazili Minnesotu North Stars 6:3 a ve finálové sérii se ujali vedení 1:0 na zápasy.

1986: St. Louis Blues tehdy dělilo jen 10 minut od vyřazení z play-off. Deset minut před koncem šestého duelu konferenčního finále proti Calgary Flames hokejisté St. Louis prohrávali 2:5 a zdálo se, že mají po sezóně. Především díky dvěma trefám si ale Blues vynutili prodloužení! V tom přežili klinickou smrt, když po střele Kirka Mullena zazvonila tyč, a krátce poté dokonal parádní obrat Doug Wickenheiser.

