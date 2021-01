Tipsport se stal oficiálním partnerem NHL pro naše území!

Sázková kancelář Tipsport se po dlouhých jednáních stala oficiálním partnerem NHL pro území Česka a Slovenska. Tipsport je v tomto směru první evropskou sázkovou kanceláří, která s nejlepší ligou světa podobnou dohodu má.

„Je to jedna z nejdůležitějších smluv v historii naší společnosti. Jsme přesvědčeni, že nás tato spolupráce posune o kus dál," prozradil na čtvrteční tiskové konferenci marketingový ředitel Tipsportu Jan Čumpelík.

„Jsme jedinou evropskou sázkovou kanceláří, která toto spojenectví nabízí. Naše dohoda se nerodila úplně snadno. Jsme ale hrdi, že můžeme představit tuto dlouhodobou spolupráci. Těšíme se nejen na to, co tato spolupráce přinese naší značce, ale především na to, jak z této dohody budou profitovat naši klienti a zákazníci," dodal Čumpelík.

Co tahle spolupráce mezi Tipsportem a NHL vlastně přináší? Celá dohoda má tři základní věci.

- První věcí je zisk unikátních live dat ze zápasů NHL, ke kterým bude mít nyní Tipsport exkluzivní přístup.

„Povznese to sázení na světovou úroveň," tvrdí Čumpelík. Zároveň prozradil, že je NHL ze sázkařského pohledu nejoblíbenější soutěží u nás.

Tipsport bude čerpat údaje z moderní technologie NHL Puck and Player, která je od této sezony v NHL.

„Data využijeme i k vytvoření ještě přesnějších matematických modelů. To ocení i sázkaři, protože nám to umožní nabídnout klientům například i vyšší kurzy," říká Martin Ptáčník z Tipsportu.

- Druhou podstatnou věcí nově uzavřené smlouvy je, že všechny přímé přenosy z NHL budou dostupné na TV Tipsport.

- No a třetí věc? Marketing jako takový. „Získáváme především možnost spojit se s globální značkou," těší Čumpelíka.

Čtvrteční online tiskové konference se zúčastnil i druhý nejvyšší muž NHL Bill Daly.

„Česko i Slovensko jsou pro NHL zásobou talentů už desítky let," vypráví Daly. „Začalo to bratry Šťastnými a pak to pokračovalo jedním z nejlepších hráčů historie Jaromírem Jágrem a jedním z nejlepších brankářů všech dob Dominikem Haškem."

„A dnes jsou v NHL hvězdami třeba David Pastrňák, Dominik Kubalík nebo Jakub Voráček," pokračuje zástupce komisaře Daly. „Evropský hokej je pro NHL strašně důležitý. Nejen díky hráčům, ale i fanouškům. Lidem, kteří milují tuhle hru."

Spolupráce Tipsportu a NHL se bude týkat i případných zápasů v Praze. Hrát se tam mělo už na podzim, konkrétně duel mezi Bostonem a Nashvillem, ale situace ve světě to ale nedovolila

.„Přijedeme sem co nejdříve, jak jen to bude možné," avizuje Daly. „Věříme, že by to mohlo být už na podzim 2021. Uvidíme, jestli to půjde."

A právě Tipsport by byl u toho. „Nepůjde pouze o vizibilitu, ale budou s tím spojené i vstupenky na případné zápasy v Praze pro naše klienty," informuje Čumpelík. „Dál třeba možnost přednostního nákupu lístků na Global Series nebo také zajímavosti pro fanoušky, kteří se třeba mohou dostat na ledovou plochu těsně před začátkem utkání."

