TOP 10 hvězd na mistrovství světa juniorů

Letošní mistrovství světa juniorů bude mimořádně zajímavé. Představí se na něm totiž i hráči, kteří by za normálních okolností hráli v NHL. Na koho se těšit?

Jaroslav ASKAROV (G, Rusko)

Askarovovy letošní statistiky jsou ohromující: za Petrohrad v KHL odchytal sedm utkání s naprosto famózními čísly (96,2 %, 0,96 G/Z). V podstatě na totožné hodnoty dosáhl i ve sborné, se kterou vyhrál finský podnik Euro Hockey Tour. V Nashvillu už o něm musí skládat oslavné country písně.

Bowen BYRAM (O, Kanada)

Je dost pravděpodobné, že za šest měsíců bude zvedat Stanley Cup. Jeho Colorado je totiž hlavním favoritem NHL. Byrama čeká první sezona v této lize. Očekávání jsou velká, loni na draftu si ho Avalanche vybrali už ze čtvrtého místa.

Anton LUNDELL (Ú, Finsko)

Lundell hraje mezi seniory už třetí rok a letos udělal obrovský skok: v sedmnácti zápasech finské nejvyšší soutěže zazářil dvanácti góly. Jakožto junior je ve Finsku druhým nejlepším střelcem. Florida si mne ruce, že Lundell na draftu nečekaně spadl až na dvanácté místo.

Tim STÜTZLE (Ú, Německo)

Vrací se po zranění, v této sezoně zatím neodehrál ani jeden soutěžní zápas. Bude tedy zajímavé, v jaké formě se představí. Týmové výkony budou v podstatě záležet jen na něm: Němcům totiž budou chybět Moritz Seider i Lukas Reichel.

Marco ROSSI (Ú, Rakousko)

V říjnu si ho na draftu z devátého místa vybrala Minnesota. I to ukazuje, jak byl poslední draft nabitý talentem: Rossi by totiž v jiných letech klidně aspiroval na pozici jedničky. Naprosto si podmanil kanadskou OHL, kde se v 56 zápasech blýskl 120 body!

Vasilij PODKOLZIN (Ú, Rusko)

Na Karjale, kde mladí Rusové zaskočili hokejový svět, získal ve třech zápasech pět bodů. V KHL už tak produktivní není, ale jeho hra není jen o bodech: je to agresivní typ útočníka, co se rve o každý puk. Vancouver z něj v roce 2019 udělal desítku draftu.

Lucas RAYMOND (Ú, Švédsko)

Detroit si mohl ze čtvrté pozice vybrat spoustu ohromujících talentů. Legendární Steve Yzerman ovšem ukázal právě na Raymonda – a to o lecčems svědčí. Má parádní střelu a navíc hraje skvěle i směrem dozadu. Říká se o něm, že je to hráč zrozený pro rozhodující okamžiky.

Cole CAUFIELD (Ú, USA)

Mezi největší hvězdy na MSJ měl patřit už loni, ale nezářil. Jaký udělal za poslední měsíce pokrok? V generálce zářil. 170 centimetrů vysoký útočník byl ještě donedávna nejproduktivnějším hráčem univerzitní NCAA.

Kirby DACH (Ú, Kanada)

Za normálních okolností by se na juniorském šampionátu nepředstavil. Vždyť už v minulé sezoně patřil k nejlepším nováčkům v NHL: hlavně v play off jasně ukázal, že je budoucností Chicaga. Je ohromně silný v soubojích a má výborné krytí puku. Je jednoznačně největší hvězdou turnaje. Jenže... V generálce si poranil ruku a zatím není jasné, jak to s ním bude dál. Aktualizace: Dach se turnaje nezúčastní...

Quinton BYFIELD (Ú, Kanada)

Dvojka draftu a následovník Anžeho Kopitara v Los Angeles. Loni na šampionátu v Ostravě zklamal, letos už by měl převzít za týmové výkony výraznější zodpovědnost. Kanada je i díky němu favoritem číslo jedna.

