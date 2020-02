TOP 10 prospektů pro draft 2020: Kdo bude vybrán první?

Od jednoho z nejsilnějších draftů za poslední dobu uplyne už 5 let. Connor McDavid byl Edmontonem zvolen hned z první pozice a již ve své nováčkovské sezoně dokázal uchvátit NHL. Něco podobného můžeme říci o volbě v roce 2016, kdy se jedničkou stal Auston Matthews. Od té doby však na silnější draft, kdy by hráči z prvních výběrů dokázali okamžitě naskočit do kolotoče NHL a stali se stěžejními stožáry týmu, čekáme. Pojďme se nyní podívat na 10 nejlepších prospektů pro nadcházející draft.

1. Alexis Lafrenière, LK, Rimouski Océanic (QMJHL)

Kanadský hokejista, který startoval i na letošním šampionátu juniorů v Ostravě a odvezl si domů společně se zlatou medailí ještě cenu pro nejužitečnějšího hráče, je již delší dobu pasován do role předpokládané jedničky pro draft v tomto roce. Podle slov zámořských expertů Lafrèniere exceluje v každém aspektu, a to i díky své hbité postavě (186 cm a 87 kg) a fyzické přípravě. Pro porovnání Connor McDavid měří 185 cm a váží 89 kilogramů. Rodák ze Saint-Eustache už v letošní sezoně dokázal nasbírat během 39 zápasů 84 bodů (24+60) a vede bodování ligy.

2. Quinton Byfield, C, Sudbury Wolves (OHL)

Největším soupeřem v bitvě o „titul“ jedničky draftu je jeho krajan Quinton Byfield, který si také zahrál na MS do 20 let v České republice. Největším plusem kanadského forwarda je jeho celková výška čítající 194 cm a tvrdý základ v podobě 97 kg. Za Vlky ze Sudbury již letos dokázal odehrát 39 utkání s bilancí 31 branek a 42 asistencí.

3. Tim Stützle, LK/C, Mannheim (DEL)

Pojďme se nyní přesunout na evropský kontinent. Vzpomeňme si, jaké problémy německý rodák způsoboval české defenzivě na MSJ, kdy především jeho výkon zařídil bodový zisk německého mužstva proti českým hokejistům. Jeho přínos pro hru mančaftu je obrovský, a pokud by ho draftující tým dokázal usadit na pozici středního útočníka, což je jeho přirozená pozice, mohl by se v NHL uchytit okamžitě. Za A-tým Mannheimu osmnáctiletý mladík odehrál 32 utkání a zapsal 29 bodů (7+22).

4. Jamie Drysdale, O, Erie Otters (OHL)

Prvním obráncem na seznamu hvězd pro červnovou bránu do nejslavnější hokejové soutěže je nyní Jamie Drysdale, taktéž kanadský bruslař. I jeho mohli čeští fanoušci spatřit na vlastní oči v Ostravě. Všestranný, obousměrný zadák vyniká špičkovým bruslením. Jakožto obránce si v tomto ročníku OHL za tým Erie Otters ve 38 zápasech připsal solidních 39 bodů zásluhou 7 branek a 32 gólových přihrávek.

5. Marco Rossi, C, Ottawa 67’s (OHL)

První polovinu elitní desítky uzavírá pro změnu rakouský reprezentant, hájící barvy týmu Ottawa 67’s v zámořské OHL. Na rozdíl od předchozích hráčů za sebou Rossi žádnou reprezentační akci nemá a soustředí se především na klubové povinnosti. Ačkoliv je možné, že si jej Rakušané stáhnou pro nadcházející MS nižší divize. Ve svých 18 letech drží od 8. listopadu dlouhou šňůru po sobě jdoucích utkání, ve kterých zaznamenal alespoň jeden bod. I proto s 88 body (30+58) ze 40 střetnutí vede kanadské bodování týmu i celé OHL.

6. Cole Perfetti, LK/C, Saginaw Spirit (OHL)

U bodování OHL ještě chvíli zůstaneme. Cole Perfetti s 85 body (29+56) dotahuje uvedeného rakouského hokejistu a alespoň na dálku s ním svádí boj o lepší pozici na draftu. Kanadský útočník zazářil na MS juniorů, kdy během 7 utkání nasbíral 9 bodů a exceluje i na klubové úrovni. Disponuje skvělou herní kreativitou a povědomím o hře i v obranném pásmu.

7. Alexander Holtz, PK, Djurgårdens IF (SHL)

První švédský zástupce pro blížící se draft je útočník týmu ze Stockholmu, o kterém se říká, že je až moc dobrý pro juniorské soutěže, v seniorském hokeji však ještě tolik konkurovat nedokáže. I přesto si Holtz připsal již 27 utkání ve švédské nejvyšší soutěži a nasbíral 12 bodů (7+5). Stál i u vyřazení české dvacítky na MS U20, kdy za švédskou reprezentaci v průběhu turnaje vstřelil 3 branky a na 2 nahrál.

8. Lucas Raymond, LW, Frölunda HC (SHL)

Skvělé ruce, rychlá hra i úžasné herní myšlení a schopnosti. Asi tak by se nějak dal charakterizovat další švédský zástupce: Lucas Raymond. V současné chvíli sbírá své zkušenosti se seniorským hokejem ve svém rodném Göteborgu za tamní Indiány, pod názvem Frölunda. V SHL, tedy švédské nejvyšší soutěži, zapsal letos 8 bodů (4+4) během 23 utkání a své první starty absolvoval i v Hokejové lize mistrů se zápisem 2+1.

9. Anton Lundell, C, HIFK (Liiga)

I Finové mají svého zástupce v první desítce. Osmnáctiletý útočník prožívá v nejvyšší soutěži již druhý ročník a vede si nadmíru dobře. Ve 30 zápasech nastřádal 21 bodů (7+24) a loni si také vyzkoušel, jaké to je v Champions Hockey League. I kvůli skvělému návratu po delším výpadku ze hry v rozhodujícím roku pro draft se Lundell probojoval do TOP 10. Disponuje skvělou obousměrnou hrou.

10. Dawson Mercer, C, Chicoutimi Saguenéens (QMJHL)

Posledním článkem našeho souhrnu talentů je další kanadský centr Dawson Mercer. Nejprve se zdálo, že by pro Mercera, dotáhnout se na deset nejlepších mladých hokejistů, měl být snad nedosažitelný cíl. Ovšem vše změnil jeho trejd z týmu Drummondville, díky čemuž se stal mnohem komplexnějším hráčem a v podstatě splnil vše, co se po něm v novém působišti chtělo. V Chicoutimi prozatím odehrál 8 utkání a zapsal 9 bodů (3+6).

