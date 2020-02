Toronto dokázalo zaskočit Tampu, Calgary vyloupilo Boston

Některé nové posily získané při uzávěrce přestupů se poprvé dostaly do hry a mnoho z nich se dokázalo bodově prosadit. Tohle však nebyl případ Toronta, které k vítězství na ledě Tampy dotáhl především kapitán John Tavares. Cenné vítězství získalo i Calgary na ledě Bostonu.

Toronto nezačalo venkovní zápas ideálně a brzy prohrávalo. Nicméně dokázalo zareagovat správným způsobem, výsledek otočilo a následně si zkušeně hlídalo vedení. Svého hlavní pronásledovatele v tabulce se ale Maple Leafs nezbavili, jelikož Florida dokázala vyzrát na Arizonu.

Důležité body do tabulky ale získaly i jiné týmy. Flyers potvrdili svoji formu proti San Jose, Nashville zvládl ošidný duel s Ottawou a Calgary si připsalo velké vítězství na ledě Bostonu, kde se příliš bodů nezískává.

Ztráty však mohou počítat v Carolině či Columbusu, jejichž situace se drobně zkomplikovala. Naopak velké překvapení se skrývá v New York Rangers. Tento tradiční tým uspěl na ledě Islanders a aktuálně ztrácí na play-off čtyři body. To by bylo velké překvapení.

Boston Bruins - Calgary Flames 2:5

Montreal Canadiens - Vancouver Canucks 3:4pp.

Tampa Bay Lightning - Toronto Maple Leafs 3:4

New York Islanders - New York Rangers 3:4pp.

Philadelphia Flyers - San Jose Sharks 4:2

Washington Capitals - Winnipeg Jets 4:3sn.

Carolina Hurricanes - Dallas Stars 1:4

Detroit Red Wings - New Jersey Devils 1:4

St. Louis Blues - Chicago Blackhawks 6:5

Nashville Predators - Ottawa Senators 3:2

Minnesota Wild - Columbus Blue Jackets 5:4

Arizona Coyotes - Florida Panthers 1:2

Anaheim Ducks - Edmonton Oilers 4:3pp.





