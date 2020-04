Toronto získalo dvojnásobného šampiona KHL, smlouvu s Leafs podepsal Barabanov

Do National Hockey League míří z KHL další Rus. Toronto získalo pod nováčkovskou smlouvu útočníka Alexandera Barabanova, jenž poprvé ve své kariéře opustí domovskou zemi a o svých kvalitách zkusí přesvědčit v zámoří.

Barabanov podepsal v Torontu jednoletý kontrakt pro nadcházející sezonu 2020/2021. Podpis vynese ruskému útočníkovi 925 tisíc amerických dolarů.

„Jsme velmi nadšeni, že jsme mohli získat dalšího hráče, který má zkušenosti a skvělé dovednosti. Splňuje spoustu požadavků, po kterých jsme se ohlíželi. Je to hráč, která plně očekává nastoupit a být důležitou součástí tým,“ řekl na adresu svého nového svěřence trenér Sheldon Keefe.

Ve svých pětadvaceti letech toho má za sebou Barabanov dost. Ve své kariéře sice dosud nikdy nehrál mimo rodný Petrohrad, nicméně v dresu tamního SKA se hned dvakrát radoval ze zisku Gagarinova poháru.

Z individuálního hlediska pro něj byl nejpovedenější ročník 2018/2019, kdy během osmapadesáti utkání základní části vstřelil sedmnáct branek a na dalších devětadvacet přihrál. V play-off pak za patnáct klání zapsal pět kanadských bodů (3+2).

Letos odehrál v základní části třiačtyřicet zápasů s bilancí jedenáct branek a devět asistencí. Další gól a dvě nahrávky stihl ve čtyřech bitvách vyřazovací části.

Rovněž na reprezentační úrovni si udělal jméno. V roce 2018 přidal do své sbírky zlatou medaili z olympijských her. V rámci mistrovství světa se dočkal dvou bronzů, a to v letech 2017 a 2019.

„Hraje na křídle a přestože není vysoký, jedná se o velmi silného hráče. Má schopnost vyhrát puk, pokrýt si ho před protihráči a využít svou sílu. Je to tvůrce hry, který ale taktéž produkuje góly,“ představil svou nejnovější akvizici generální manažer Kyle Dubas.

