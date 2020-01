Totální bída a zmar v San Jose. Co přesně sráží Sharks k zemi?

Bídný start do sezony, záblesk formy a totální mizérie. Asi takhle nějak by se dal charakterizovat dosavadní průběh letošního období v podání hokejistů San Jose Sharks. Co přesně je sráží k zemi?

Sharks patřili v několika posledních sezonách k velkým favoritům na zisk Stanley Cupu. Aby také ne, tým mají už nějakou chvíli nabitý hvězdami.

Platit to mělo i letos, znovu se s nimi počítalo, že se budou pohybovat v popředí tabulky Západní konference a National Hockey League. Avšak jejich situace je zcela odlišná.

Už samotný vstup do období 2019-2020 byl doslova tragický – čtyři prohry po sobě a skóre 5:17. Na první výhru dosáhli až 10. října, kdy porazili doma Chicago Blackhawks těsně 5:4.

Zbytek října stál za starou belu. Náznak formy přišel v polovině listopadu, kdy mělo San Jose na svém kontě šest výher v řadě. Na konci tohoto měsíce se potom mohlo pyšnit jedenácti úspěchy z posledních třinácti zápasů.

Na slibné výsledky ovšem Sharks nenavázali. V prosinci zapsali za 13 zápasů děsnou bilanci 2-9-2 a následoval logicky zase pád tabulkou.

Špatné výkony se staly osudnou Peterovi DeBoerovi, jenž byl 11. prosince odvolán z funkce hlavního trenéra. Dočasně jej tady nahradil Bob Boughner, předtím asistent, zlepšení se ale stejně nekonalo.

Mírný optimismus přinesl začátek kalendářního roku 2020, kdy San Jose získalo úvodní dva zápasy.

Minulou neděli ale třeba ztratilo na ledě Washington Capitals v poslední minutě třetí třetiny jasně vyhrané utkání. Drželo zde pohodlný, dvougólový náskok 4:2, nakonec ovšem prohrálo 4:5 v prodloužení.

Sharks porazili v noci na pátek doma Columbus Blue Jackets 3:1, v tabulce Západní konference jsou potom nyní na třináctém místě (bilance 20-22-4).

Proč tedy stagnují? A co přesně je sráží k zemi?

Díra Martin Jones

Kvalitní startující gólman tvoří obrovskou část úspěchu celého týmu. San Jose však takového muže v masce postrádá.

Brankář Martin Jones podával nevyrovnané výkony už v minulé sezoně, letos je na tom však ještě hůř.

Odchytal zatím 31 zápasů a zapsal v nich bilanci 13-15-2. Průměr obdržených branek má ve statistikách 3.19 a procentuální úspěšnost zákroků 89.0.

Mezi gólmany s alespoň 15 zápasy má Jones druhou nejhorší úspěšnost zákroků a sedmý nejhorší průměr. Při hře ve stejném počtu je vůbec nejhorší, co se úspěšnosti týče (88.3).

Hned ve 13 zápasech inkasoval Jones čtyři góly či více, přičemž zde Sharks zvítězili pouze jednou. Takhle prostě nelze pomýšlet na úspěch.

V "záporných" hodnotách můžeme pozorovat Jonese, třicetiletého Kanaďana, pochopitelně i v pokročilých statistikách.

Oproti ligovému průměru pustil za svá záda navíc 15.89 gólů, což je docela suverénně nejhorším výkonem. Rozdíl mezi skutečnou a předpokládanou úspěšností zákroků při hře ve stejném počtu má -1.58.

Doplňme, že alespoň 15 zápasů odchytalo k dnešnímu dni 55 gólmanů.

Obrana připomínající cedník

Abychom nevinili jenom Jonese, kritiku si zaslouží také obrana, připomínající cedník. Gólmanovi tady práci rozhodně neulehčuje.

Nepočítáme-li nájezdy, San Jose dovolilo za 46 zápasů 151 branek, znamená to druhé nejhorší počínání. Za sebou mají pouze Detroit Red Wings, kteří jsou ale celkově neschopní.

Pozoruhodné je, že žádný z hokejistů Sharks není v tabulce pravdy v kladných číslech. Nejlépe si vede útočník Barclay Goodrow, výsledek nula.

Jinak například; obránce Brent Burns hodnota -21, obránce Erik Karlsson hodnota -14, český obránce Radim Šimek hodnota -12. Tohle zkrátka nejde...

Klíčovým aspektem hry jsou také ztráty puku, kde najdeme na čtvrtém místě v lize Erika Karlssona (59). Za utkání jich vyrobí 1.31. Hrůza.

Důraz San Jose úplně nechybí, rozdali totiž už 1 032 hitů (deváté místo).

Občas je ale třeba přidat také trochu obětavosti a zablokovat některé střely. Nenechat soupeře, dělat si v útočném pásmu, co se mu zamane.

Nakonec zmiňme, že problémy pozorujeme pouze při hře v plném / stejném počtu. Pokud jde o hru v oslabení, platí Sharks za velmi suverénně nejlepší tým (88.7).

Častý pobyt na trestné lavici

Ačkoliv má San Jose vůbec nejlepší oslabení v NHL, častý pobyt na trestné lavici je rovněž sráží k zemi.

Jsou totiž třetím nejtrestanějším týmem (496 trestných minut). Průměrně to dává 10 minut a 46 vteřin strávených za katrem na utkání, což je opravdu velká porce.

Hned několik trestů bylo navíc naprosto zbytečných, když konkrétně devět jich inkasovali za hráčskou lavici.

Snad každému musí být jasné, že hra v oslabení bere síly...

Mizerní ve třetí třetině

Když už je řeč o silách, Sharks ztrácejí zejména v koncovkách duelu, tedy ve třetí třetině.

Vstřelili zde pouze 35 branek, oproti tomu jich hned 59 obdrželi. Rozdíl mají po lehké matematice -24 a jsou v tomto ohledu druhým nejhorším týmem.

Slabá ofenziva

San Jose se nemůže opřít ani o ofenzivu, kterou registrujeme ve statistikách až na 23. místě (122 vstřelených branek).

Lídrem je útočník Logan Couture, jenž za 45 zápasů vstřelil 14 gólů a zapsal celkem 36 kanadských bodů.

Nyní je ovšem mimo hru kvůli zlomenému kotníku, zdravotní trable si přivodil v úterý na ledě St. Louis Blues. Vynechá přitom přibližně šest týdnů, tudíž další přítěž...

Nejlepším střelcem je útočník Evander Kane, vstřelil 18 gólů. Dvouciferné číslo má tady ale na svém kontě celkem pouze pět hokejistů, a to je málo.

Nedaří se ani veteránům. Útočník Joe Thornton za 46 zápasů vstřelil dva góly, útočník Patrick Marleau za 42 zápasů sedm gólů.

Pakliže chtějí Sharks letos do play-off, je opravdu nejvyšší čas zabrat.

Ztráta osmi bodů na druhou divokou kartu, kterou aktuálně drží Winnipeg Jets, se může jevit jako docela lehce dohnatelná. Avšak makat musí také Nashville Predators, růžová situace není ani u Calgary Flames.

Mohli bychom pokračovat.

Hokejisté San Jose zkrátka musí rychle najet na dlouhou vítěznou sérii. Tady už nestačí vyhrát tři nebo čtyři zápasy po sobě. Bodovat budou totiž i týmy před nimi, nebudou to mít vůbec snadné...

