Trapárna, myslí si Scott o chicagském dopise. Být Toewsem či Kanem cítil by se poníženě

Činům hlavounů Blackhawks se nestačil divit. "Byl jsem v šoku, nikdo mi neřekl, že jdeme do přestavby," zlobil se Jonathan Toews, kapitán Chicaga. Příkladný profík vždycky mluvil před novináři spíše opatrně a za pomocí nic neříkajících frází, teď ale upřímně a bez skrupulí vyjádřil své rozčarování. A nebyl sám, ozvaly se další hvězdy Černých jestřábů, ke kritice se přidali také fanoušci. Chicago nedlouho poté poslalo do světa dopis, kde své kroky vysvětluje. Bývalý bijec a účastník All-Star Game 2016 John Scott tento krok hodnotí jako známku slabošství.

V Chicagu strávil necelé dvě sezony, dobře zná borce ze zlaté dynastie, pevné jádro kolem Toewse.

Na slavné organizaci mu záleží a má pocit, že k současné situaci má co říct. Zažil totiž, jak Blackhawks fungovali zevnitř a působili navenek za prezidenta Johna McDonougha. Léta šlapali jako hodinky a drželi si tvář silné a sebevědomé značky.

McDonough se v dubnu z Windy City poroučel. A jeho post zaujal majitelův syn Rocky Wirtz.

"A vidíte ten rozdíl. Černí jestřábi by podle mě za McDonougha nikdy k napsání takového dopisu nepřistoupili," prohodil Scott ve svém populárním pořadu Dropping the Gloves.

"Je to trapárna. Nechali se zatlačit kritickými fandy do kouta, ti je vlastně donutili ten dopis napsat. Když takhle ustoupíte trollům ze sociálních sítí, tak pak získáte cejch měkkejšů, jste za slabochy," pokračuje osmatřicetiletý Kanaďan, co v NHL svedl téměř čtyři desítky bitek.

To, že Chicago napsalo pod tlakem internetových křiklounů dopis, v němž oznamuje, že kádr Blackhawks prochází přestavbou, bere jako ponižující nejen pro samotný klub, ale také pro hráče. "Být v kůži Toewse nebo Kanea cítím se trapně," nebere si Scott servítky.

Zcela jinak kdysi postupovali v New Yorku. Rangers nejprve oznámili své fanouškovské základně, že vzhledem k tomu, že chtějí přebudovat kádr, učiní nelehká rozhodnutí a pošlou o dům dál řadu oblíbenců. Výsledkem byla nijak masově tepaná, zato povedená přestavba.

To vedení Černých jestřábů dříve konalo, než se svým záměrem seznámilo samotnou kabinu, natož pak příznivce,

Pustilo pryč zkušeného gólmana Coreyho Crawforda, který se výrazně podepsal pod zisk dvou Stanley Cupů, i velkého favorita publika Brandona Saada. Právě tyto kroky naštvaly Toewse natolik, že se ozval. A pobouřily i mnohé z věrných fandů.

Pak teprve přišel onen dopis, do kterého se nyní Scott trefuje jako kdysi do čelisti dalších dvoumetrových a stokilových hromotluků.

"Kdybych byl fanouškem Chicaga, ten dopis byl pro mě byl ponižující. Ztrapnil i organizaci jako takovou. Lidé si k ní příště dovolí ještě víc," podtrhuje svůj názor. Je jednoduše přesvědčený, že šlo vůči všem o špatný krok. A za vším vidí Wirtze a podezírá ho ze slabošství.

Jak jste chicagský dopis vnímali vy? Podělte se o svůj dojem, jen možná o něco méně ostrou dikcí než Scott.

