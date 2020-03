Trenérský štáb Stars využívá sezonní přestávku k analýze soupeřů

Sezona 2019-20 National Hockey League je pozastavena kvůli pandemii koronaviru. Dallas Stars sice jsou na postupové pozici, ale budou muset ještě docela dost bojovat. Dočasný hlavní trenér týmu Rick Bowness a jeho kolegové tak využívají pauzu k analýze soupeřů.

„V sezoně odehrajete spoustu zápasů a máte hodně práce. Nemusí tak být dostatek času, abyste zanalyzovali ostatní týmy nebo věci, které vám mohou pomoct," řekl Bowness v rozhovoru pro nhl.com.

„Momentálně se, spolu se svými kolegy, dívám na čtyři až pět mužstev. Hledáme způsob, jak se zlepšit. Času máme opravdu hodně," pokračoval.

Stars jsou nyní v tabulce Centrální divize na třetím místě (bilance 37-24-8). Náskok před pronásledovateli činí čtyři body.

Před přerušením soutěže inkasovali šest proher v řadě s výsledkem 0-4-2.

Z posledních třech zápasů navíc dvakrát vůbec neskórovali.

„Chvíli se nám docela dařilo, poslední čtyři zápasy se ale zase zadrhla ofenziva," zmínil Bowness.

„Někdy se to prostě stane. Jako trenéři týmu plně důvěřujeme a hned další utkání nám vyjde lépe."

V zatím posledním zápase 10. března hokejisté Dallasu prohráli 2:4 doma s New York Rangers. Předtím je dvakrát vynuloval divizní soupeř, Nashville Predators – nejprve prohra 0:2 na jejich ledě, následně 0:1 na domácí půdě.

„Jednalo se pro nás o těžký týden. Byly tam špatné výsledky, ale to je vše," poznamenal Bowness.

„Tým se jinak celou dobu pohybuje v elitní desítce. Udělali jsme spoustu věcí správně, musíme se dívat na pozitiva. Věříme našim hokejistům, nepřízeň osudu rychle překonáme," komentoval dále.

Bowness, jenž nahradil 10. prosince ve funkci Jima Montgomeryho, uvedl, že jeho svěřenci dělají maximum pro to, aby zůstali ve formě.

„Každý z našich hráčů má doma kolo nebo různé posilovací stroje. Určitě jsme s hokejisty v kontaktu," podotkl.

O situaci pochopitelně hovoří i s generálním manažerem týmu Jimem Nillem.

„Informuje mě o všem, co se dozví. Voláme si i v případě, že neexistují žádné novinky," řekl Bowness.

„Před pár dny jsem mluvil také s našimi dalšími zaměstnanci, abych předal zprávy, o kterých jsem se dozvěděl. A především se zeptal, jak se jim a jejich rodině daří," pokračoval.

Jakmile se hokej vrátí, Stars prý budou stoprocentně připraveni. Zatím ale musíme všichni čekat.

„Dobře si pamatuji stávku v roce 1992, kdy jsem trénoval Boston Bruins. Samozřejmě, tohle je trochu jiná situace. ... Ale pořád tady panuje nejistota. Zkrátka se neví, co bude dál," vysvětloval Bowness.

„Netušíme, kdy zazvoní telefon s tím, že se vracíme zpět do akce. My trenéři se tak musíme ujistit, že je tým připraven. Jako by bylo období tréninkového kempu."

„Konkrétní datum neznáme. Jakmile ale dostaneme zelenou k návratu, budeme připraveni," uzavřel rozhovor.

