Ukončí za rok kariéru? Je to možnost, chtěl bych být doma a věnovat se rodině, povídá Rask

Je mu třiatřicet. Ve sbírce má Vezinovu trofej pro nejlepšího gólmana NHL, získal i Stanley Cup. V NHL vydělal pořádný balík. Tuukka Rask patří k nejlepším gólmanům své generace. Příští rok mu ovšem skončí současná, velmi štědrá smlouva. Co bude pak? "Víte, ani nevím, jestli poté ještě budu hrát hokej," překvapil.

S Bostonem loni došel až do finále, málem podruhé získal stříbrný pohár.



Stále patří mezi světovou extratřídu. Ročně bere sedm milionů dolarů a Bruins na něj spoléhají jako na neochvějnou oporu v brankovišti.



Ty časy ovšem mohou pominout dříve, než by mnozí fanoušci Black & Gold čekali. Rask reálně zvažuje, že by v blízké budoucnosti dal přednost před kariérou vrcholového sportovce své rodině a koníčkům.



"Ano, je to možnost. Uvidíme, jak to dopadne," zopakoval novináři Mattu Porterovi z Boston Globe, že je na stole odchod do hokejové penze. Poté dodal, že by konec v NHL znamenal i definitivní závěr jeho pouti mezi mantinely.



"Že bych pak chytal doma ve Finsku? To ne, věnoval bych se rodině," povídal Rask, známý svou zálibou ve hře na bicí.



"Chtěl bych být doma a užívat si rodinu. Když máte dvě, teď už skoro tři děti, a neustále cestujete, ta únava vás časem dožene a donutí přemýšlet. Miluju to, ale zároveň to není úplně snadné," přiblížil rodák ze Savonlinny svůj pohled.



Pokud by opravdu za rok uzavřel svou báječnou kariéru, dost možná by tím otevřel dveře pro Dana Vladaře. Český gólman roste pro NHL na farmě, v AHL vládne v úspěšnosti zákroků i podle průměru obdržených branek.



Medvědi už dvaadvacetiletého čahouna opakovaně povolali do prvního mužstva, na premiéru ale stále čeká. Raskovou dvojkou je zkušený Slovák Jaroslav Halák a od svého příchodu podával výtečné výkony.



Raskův hokejový život je velmi pestrý. Sympatického seveřana mimo jiné zavál i do Česka. V kleci Plzně během výluky 2012/13 exceloval a mezi jeho medailemi nechybí ani ta pro extraligového šampiona.



Pyšní se také olympijským bronzem z roku 2014.

