Umělec, střelec, bijec. Iginla byl zosobněním kanadského hokejového ideálu

Ač proslul jako ryzí kanonýr, je právě Jarome Iginla autorem nejcennější nahrávky v dějinách kanadského hokeje. Právě tak referují o jeho asistenci na zlatý gól z olympiády ve Vancouveru zámořská média. Iginlovy úspěchy na mezinárodní scéně jsou nepřehlédnutelné, navždy ale zůstane především legendárním kapitánem Calgary Flames.

16 sezon.



Dvě trofeje pro nejlepšího střelce NHL.



Řada překonaných klubových rekordů.



Ceny za lídrovství i charitativní činnost.



Jeden postup do finále Stanley Cupu.



Lester B. Pearson Award i Art Ross Trophy.



To je Iginlova štace v mrazivé Albertě v kostce. Jenže žádné cifry ani trofeje nedokáží věrně popsat kvality a osobnost statného syna Nigerijce a Američanky. Iginla se stal v Calgary vzorem, který inspiroval všechny kolem. Ukázal, že hokej je pro všechny.



Když se Lannyho McDonalda, předsedy Síně slávy, ptali, proč došlo na Iginlu hned napoprvé, připomněl následující historku.



“Když jsem pracoval v Calgary jako funkcionář, byli jsme s mančaftem v Carolině, možná v Hartfordu. Před autobusem stáli děti, já jim rozdával pár podpisů, ale všichni hráči je přehlíželi a nastoupili. Jarome šel poslední. Vlezl do autobusu a povídá: Chlapi, pojďte ven a pár minut se těm dětem věnujte. Teprve pak pojedeme pryč."

MacDonald tak ilustroval to, co se o Iginlovi dobře vědělo. Srdce má na dlani, nejsou mu cizí slova jako čest a pokora. "To, jak hrál hokej, jak vycházel s novináři a jak se choval k fanouškům, to jsou důvody, proč patří do Hockey Hall of Fame," míní MacDonald.

Na Iginlův charakter ukazuje i jiná věc. V roce 2017 ho nominovali na Bill Masterton Trophy. Za co? Prakticky celou základní část tiše trpěl výsledkový zmar Colorada. Laviny byly marné, jemu táhlo na čtyřicet, šance na zisk stříbrného poháru mizela v nenávratnu. On si ale nestěžoval.

„Iginla strávil 61 zápasů této sezóny v týmu Colorada Avalanche, které bylo jednoznačně nejhorší v celé NHL, a nikdy si otevřeně nestěžoval na strádání mužstva. Jeho zdejší spoluhráči i trenéři často chválili, jak se ve 39 letech dokáže připravit na každé utkání a jak pomáhá mladým hráčům v jejich rozvoji," napsala tehdy novinářská obec.

Iginla byl i na ledě dokonalým exemplářem pravého kanadského hokejisty. Střílel spousty gólů, měl výborný přehled o hře, hrál tvrdě. Uměl se zastat spoluhráčů, nabudit je rvačkou. "Velký strom", jak zní překlad jeho jména z jorubštiny, nasázel v NHL celkem 625 gólů. Jen 15 borců bylo v dějinách slavné ligy úspěšnějších.

Ač se nikdy nemohl potěšit se Stanley Cupem (a v honbě za ním ke konci kariéry rychle prostřídal čtyři kluby), dotáhl v roce 2004 Plameny na dostřel slavné trofeji. Chyběla jediná výhra. .Velkých triumfů se dočkal alespoň na mezinárodní scéně. Stal se juniorským i seniorským mistrem světa, vyhrál Světový pohár i dvě olympijská zlata.

Klobouk dolů.

Share on Google+