Unikátní bilance s Carolinou může Lundqvista vynést zpět na pozici jedničky

V závěru základní části patřilo brankoviště Rangers ruským mladíkům. Alexandar Georgiev a Igor Šesťorkin ukázali, že jsou na velkou hokejovou scénu připraveni a že by si zasloužili šanci také v zápasech play-off. Jenže i vzhledem k jedné zajímavé statistice je možné, že vyřazovací boje mezi třemi tyčemi odstartuje legendární a zkušený Henrik Lundqvist.

Král Henrik od 4. ledna do 11. března chytal jen v šesti zápasech. Trenéři Jezdců dávali mnohem větší prostor talentovaným mladým svišťům, na nichž má stát budoucnost organizace. A také to dlouho vypadalo, že by jeden z dvojice Georgiev – Šesťorkin měl začít play-off jako jednička.

Ale jak známo, došlo ke změně formátu letošních vyřazovacích bojů. Zúčastní se jich 24 týmů a některé celky sehrají předkolo na 3 vítězné zápasy. Rangers v onom předkole vyzvou Carolinu Hurricanes, což je voda na Lundqvistův mlýn – ve všech třech duelech ročníku 2019/2020, do nichž proti Hurikánům naskočil, dominoval.

Švédova letošní bilance s Carolinou? 3 vítězství, průměr 2.33 obdržených gólů a obdivuhodná úspěšnost zákroků 94.7 %. V jednom případě navíc předvedl 45 zákroků. Bude to pro trenéry signál, aby hrající klubovou legendu proti Hurricanes poslali i tentokrát?

„Moc dobře vím, že na play-off budeme mít připravené tři brankáře a všichni jsou strašně moc natěšení,“ řekl webu nhl.com prezident newyorské organizace John Davidson. „Vím o tom, že se Henrik připravuje na ledě. Všechno ale záleží na trenérech. Ti budou pozorně sledovat, jak se vyvíjí tréninkový kemp a podle toho rozhodnou,“ pokračoval.

Šesťorkin jen dvakrát poražen

Co je zajímavé, Lundqvistova dominance v duelech s Hurricanes není ojedinělým úkazem. Proti týmu z Raleigh se mu daří od začátku kariéry: bilance 33-12-1, dvě čistá konta, 2 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 93.4 %. To vše ve 46 vzájemných střetnutích. Obdivuhodné, co říkáte?

„V listopadovém utkání na ledě Caroliny předvedl neskutečný výkon a pro tým vyhrál zápas,“ vzpomínal Davidson na jeden z nejlepších Lundqvistových večerů aktuálního ročníku. „Opravdu šlo o jeho nejlepší představení sezony,“ pokyvoval.

Je však jisté, že rozhodnou i jiné záležitosti než jen forma zkušeného sympaťáka proti Carolině.

Například vysoce nadprůměrný vstup Igora Šesťorkina do NHL. V nejlepší hokejové lize světa zatím stihl jen 12 zápasů. Ale 10 z nich dotáhl do vítězného konce, přičemž úspěšnost zákroků vyšponoval na hodnotu 93.2 %. Avšak na rozdíl od Lundqvista nemá vůbec žádné zkušenosti s partiemi v play-off NHL.

Stejně tak Georgiev ještě vyřazovací boje neokusil, navíc se mu poslední odchytané zápasy v základní části moc nepovedly.

Kouče New York Rangers nečeká snadné vybírání, koho proti Carolině pošlou do branky. Rozhodnout nakonec může i aktuální psychické a fyzické rozpoložení, protože stále nikdo neví, kdy bude sezona 2019/2020 pokračovat.

