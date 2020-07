Univerzální voják. O'Reilly může obhájit Selke Trophy, v cestě stojí i Pastrňákův parťák

Zručnost mísí se zápalem a zodpovědností. Ryan O'Reilly je univerzálním vojákem, jehož chcete mít na ledě co nejčastěji. Za každé herní situace. V jakékoliv fázi zápasu. Může ho rozhodnout skvostným gólem, báječnou přihrávkou, ale také třeba klíčovým obranným zákrokem. V loňské cestě St. Louis Blues za Stanley Cupem byl tím nejdůležitějším hráčem.

O'Reillyho mistrovství je nepřehlédnutelné.

Sklízí za něj jedno ocenění za druhým. Výtečné play-off mu loni vyneslo kromě prstenu pro vítěze stříbrného poháru i trofej Conna Smythe. Po všech stránkách povedená základní část mu zase zajistila Selke Trophy. Tu dostávají produktivní útočníci, kteří zároveň vynikají směrem dozadu.

Všechny tři prémie může O'Reilly obhájit.

„Jak jednou vyhrajete, zažijete to, tak to chcete pravidelně. Když se podíváte na náš tým, máme velkou šanci znovu vyhrát. Bude to vzrušující," říká o možné obhajobě Stanley Cupu.

S Bluesmany bude patřit k favoritům rozšířených vyřazovacích bojů. Zase se ocitne v roli "kruciálního plejera", to na něm bude záviset týmový úspěch. A v pondělí byla formálně zveřejněna i jeho nominace mezi tři finalisty na zisk Selke Trophy.

Další dva kandidáti? Patrice Bergeron, letitá opora bostonských Bruins může uspět už popáté. Mimochodem, byl to právě O'Reilly, kdo Bergerona přehrál v loňském finále NHL. A Sean Couturier, jemuž se daří posouvat vlastní hru stále výš a výš. Na zmrtvýchvstání Letců z Philadelphie má zcela zásadní podíl.

Kdo má největší naději na úspěch?

Bergeron se může pyšnit mimo jiné čtvrtou nejvyšší úspěšností na buly z celé ligy (57,9 procenta). Forvardům Bruins vévodil v počtu zblokovaných střel, jen Joakim Nordström z nich častěji chodil na oslabení. Jeho kvality podtrhují analytické údaje, ale i běžné počty, které zná každý fanoušek NHL.

Frankofonní Kanaďan pomohl Bostonu k vizitce nejlépe bránícího mužstva v NHL. Žádný jiný tým nedostal tak málo gólů. Zároveň Medvědi opanovali ligovou tabulku se 100 body. Bergeron se připomněl nejen 31 góly a 25 asistencemi, ale také tím, že jeho pětka soupeře pravidelně jasně přehrávala.

Kandiduje podeváté za sebou, což je rekord zámořské soutěže.

Couturier byl nominován už před dvěma lety, tehdy ho předčil v hlasování jen Anže Kopitar z Los Angeles Kings. Tentokrát zaujal především nejvyšší úspěšností na vhazování v NHL (59,6 %), mezi útočníky Flyers byl tím nejvytěžovanějším a to jak celkově, tak pro hru v oslabení.

Co produktivita? Couturier stihl 59 bodů za 22 branek a 37 asistencí. Jakmile ho kouč Alain Vigneault poslal na led, Philadelphia měla navrch. Nejde jen o klišé či dojem, převahu dokládají podobně jako u Bergerona analytické údaje.

A pak je tu O'Reilly. Potřetí za sebou vyhrál nejvíce buly ze všech, s úspěšností 56,6 % byl sedmý. St.louiský trenér Craig Berube posílal ze svých forvardů do hry nejčastěji právě O'Reillyho, vousatý centr průměrně hrával k 21 minutám za večer. Z toho přes dvě minuty proti přesile.

Opět sbíral spoustu bodů, především díky svým tvůrčím schopnostem. Připsal si 49 přihrávek, 12krát skóroval. Hrál obětavě, v kabině obhájců Stanley Cupu byste našli jen jednoho forvarda, který zblokoval více střel.

Bude se radovat ze Selke Trophy podruhé za sebou, nebo se dočká některý z jeho konkurentů? Bergeron by svým triumfem přepsal dějiny, ještě nikdo se z této ceny neradoval pětkrát.

Share on Google+