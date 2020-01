Úpadek a pád Davida Backese

Svět profesionálního sportu je nestranný a často krutý. Nikdy se nepřestává posouvat dopředu. Sportovec může v jednu chvíli být mezi nejlepšími ve své lize a v tu další odsunut stranou.

Pětatřicetiletý David Backes patřil po řadu let ke kvalitním hráčům. Kdysi ceněn pro svou fyzickou hru, hokejový instinkt a defenzívní schopnosti, pět let sloužil jako kapitán St.Louis Blues. Před dvěma dny byl ale týmem Bruins umístěn na waiver list, aby mohl být přeřazen na jejich farmu v Providence.

V roce 2016 podepsal s Bostonem pětiletou smlouvu na 30 milionů dolarů. V tu dobu mu však bylo už 32 let a léta strávená tvrdým a nekompromisním hokejem, který byl vždy jeho vizitkou, se začala podepisovat na hokejistově těle. V první sezoně to ještě docela šlo - 38 bodů v 74 zápasech - ale pak jeho výkonnost padala rapidně dolů. Došlo to dokonce tak daleko, že se Backes účastnil několika bitek v zoufalé snaze být týmu prospěšný alespoň tímto způsobem. A operace střeva, kterou musel podstoupit v předminulé sezoně, mu taky určitě nepřidala.

Za uplynulý rok a půl strávil na tribuně jako "zdravý náhradník" 45 zápasů a posbíral pouze 8 branek a 15 nahrávek. A sedmému finálovému zápasu loňského Stanley Cupu také přihlížel pouze z tribuny... Toto rozhodnutí trenéra Cassidyho bylo houfně kritizováno, ale těžko říct, zda by jeho přítomnost na ledě mohla opravdu něco změnit.

Rozhodnutí poslat Backese na farmu bylo pro Boston velmi těžké. Velmi oblíbený v kabině i u svých nadřízených, nikdy nebyl "pouze" hráčem a respektovaným lídrem, ale také se, společně se svou ženou Kelly, angažoval v charitativní činnosti. Jak dříve v St.Louis, tak v Bostonu. Pro GM Sweeneyho to musel být obtížný rozhovor s mužem, který vždy dělal maximum pro to, aby pomohl svému týmu a stěží mohl ovlivnit to, že mu v tom upadající kondice a zdravotní problémy bránily čím dál více.

I přes obtížnost situace, stále se zde dají najít pozitiva, jak pro hráče, tak pro klub. Backes může obléct dres Providence a pomoct vychovávat mladé hráče v organizaci. Takováto role by pro něj byla jako stvořená. Rozhodně tam může strávit na ledě mnohem víc času, než v dresu Bostonu. A pokud se mu bude dařit, klidně může přijít povolání zpět do prvního týmu. Boston si může ulevit o trochu místa pod platovým stropem (přesně 1,075 milionu), což nevypadá jako moc. Ale ten milion navíc a uvolněné místo na soupisce mohou hrát důležitou roli před blížící se uzávěrkou přestupů.

