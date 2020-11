Upřednostnil Rusko před NHL. Udělal Morozov dobře?

Někdy to tak prostě je. A zvláště u Rusů. Někteří hráči se jednoduše v NHL necítí nejlépe a preferují svou domácí ligu. Podobným případem je i kariéra Alexeje Morozova, někdejšího útočníka Pittsburghu. Ten strávil v Americe pár sezon, nakonec ale stejně upřednostnil KHL, kde se stal legendou.

Morozov byl přesně ten typ hráče, který kolem sebe vzbuzoval velké haló. Byl vybrán v prvním kole a dlouho se hovořilo, že jde o nejlepšího hokejistu mimo NHL. Dalo by se říct, že když přecházel do Ameriky, měl před sebou očekávání, která jednoduše nešla splnit.

Možná i proto ho spousta fanoušků vnímá jako zklamání.

Co na to jeho čísla? Jeho průměr na 82 zápasů (tedy na kompletní sezonu) činí 15 branek a 25 asistencí.

Chtělo by se říct, že to bylo nic moc, nicméně musíme brát v potaz, že když přišel do NHL, liga se zrovna nacházela v éře, kdy se ofenzivní hokej moc nenosil. Mnozí považují období konce devadesátých let a začátku nového milénia za vůbec nejnudnější.

Dalším faktem je, že Morozovovi prostě pár sezon trvalo, než se úplně usadil.

Povedlo se mu to až v sezoně 2001/02. Když se znovu podíváme na jeho bodové zisky, zjistíme, že od této sezony do ročníku 2003/04 se jeho průměr zvedl na 22 gólů a 38 přihrávek. A to už jsou mnohem hezčí čísla.

Někteří by mohli namítnout, že tento rozkvět způsobil fakt, že Morozov hrál v jedné lajně s Mariem Lemieuxem. Je to možné, avšak také konečně dostával větší minutáž i čas v přesilovce.

Pak to ale přišlo. Výluka v sezoně 2004/05, během níž hrál Morozov v Rusku za Kazaň, kde se tenkrát hrála Ruská superliga. A do NHL už se nikdy nevrátil.

A právě zde přicházejí na mysl různé otazníky a fantazírování. Kdyby se Morozov vrátil, určitě by měl mnohem lepší čísla. Po výluce se totiž hokej v NHL změnil a jeho talent by vynikal. Jen si ho představte v jednom útoku s Crosbym a Malkinem. To by byla smrtelná kombinace.

V KHL se však cítil nejlíp. A kdyby si měl vybrat znovu, udělal by asi to stejné rozhodnutí.

Stal se jedním z nejlepších hráčů, jaké kdy ruská liga měla, vyhrál několik titulů, získal medaile s národním týmem a v současnosti je dokonce prezidentem celé KHL.

