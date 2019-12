Úžasný talent, neuvěřitelný gól a hlavně žádná klika. Kabina Hurikánů smeká před Svečnikovem

Na konci října psal hokejové dějiny, když jako první v NHL vystřihl skvostný blafák známý z florbalu. Teď Andrej Svečnikov udeřil znovu, po Davidu Rittichovi překonal ruský supertalent z Caroliny touhle výstavní fintou také Connora Hellebuycka. "Nikomu jinému se to nepovedlo ani jednou a on to stihl už dvakrát. To je prostě neuvěřitelné, opravdu ohromující," smeká před Svečnikovem jeho spoluhráč Sebastian Aho.

Svečnikovova škola kouzel pokračuje.

Tentokrát mu gólman soupeře nechal snad ještě méně místa než minule, devatenáctiletý hračička ale přesto propasíroval puk za Hellebuyckova záda a zase nadchl (nejen) fanoušky Hurikánů.

"Měl jsem za bránou docela dost prostoru, tak jsem to zkusil. Snažil jsem se dostat puk do sítě co nejrychleji," povídal sám střelec. "Hodně tenhle manévr ladím na tréninku. Beru to tak, že když budu mít čas a prostor, zkusím to v NHL pokaždé," dodal.

Na tréninku se věnuje florbalové, či chcete-li lakrosové kličce spolu s Martinem Nečasem, se kterým si dost rozumí. Kdo ví, třeba se stejnou trefou časem blýskne i český borec.

Zatím zůstává Svečnikov osamocen, přičemž nad jeho uměním žasne i kapitán Jordan Staal. "Má neskutečný talent. Dokáže na ledě prakticky cokoliv, všechno mu jde. A teď to zase předvedl, v jeho podání vypadá tak výjimečný gól jako snadná záležitost."

Kouč Rod Brind'Amour vypíchl, že trefy rodáka z Barnaulu rozhodně nejsou náhodné.

"Víte, vy novináři jste viděli dva takové góly za dva měsíce, my je ale sledujeme pravidelně na tréninku už rok a půl. Byla jen otázka času, kdy začne Andrej takhle skórovat v NHL. Není to o štěstí, o náhodě. Žádná klika, má to vypilované."

Svečnikov byl hodně rád, že pomohl parádním blafákem Carolině k výhře 6:1. A pohrozil dalším protivníkům Canes, že téměř nezastavitelnou zbraň klidně zase použije.

"Třeba takhle skóruju hned v příštím mači," usmál se.

