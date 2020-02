V Dallasu změny neplánují. S kádrem jsme spokojeni, tvrdí generální manažer Nill

Většina týmů bojujících o play off se momentálně snaží na poslední chvíli posílit, najdou se ale i určité výjimky. K velkým změnám pravděpodobně nedojde v Dallasu, generální manažer Jim Nill je s kvalitou aktuální soupisky spokojen.

Stars se aktuálně nachází na třetím místě nabité Západní konference a na postup do vyřazovací části mají sedmibodový náskok. Družina trenéra Ricka Bownesse se veze na třízápasové vítězné vlně, v noci v Torontu srazila silné Maple Leafs 3:2.

„Jsme velmi spokojeni s tím, kde jsme,“ pravil pro oficiální web National Hockey League generální manažer Jim Nill. „Líbí se mi, jak se naši mladí hráči vyvíjejí a taky šířka kádru.“

Z mladých hokejistů se určitě sluší zmínit jména Roope Hintz a Denis Guryanov. Oba útočníci ještě nemají v NHL tolik odehráno, v probíhající sezoně ale každý z nich nastřílel po sedmnácti gólech a patří mezi příjemná překvapení v sestavě Dallasu. I proto Nill tolik netlačí na případné výměny.

„Změnilo by se to, kdyby mi jiný generální manažer zavolal s nabídkou, která by dávala smysl? Vždycky se na to podívám, ale nejsem v situaci, kdy bych musel udělat první krok,“ pokračoval Nill.

Generálnímu manažerovi texaského celku se mimo jiné nechce obchodovat ani s výběry na draftu. „Myslím, že všichni by chtěli být buyers (kupci), ale zároveň musím myslet na budoucnost. Kvůli rozhodnutím z minulého roku jsem ztratil výběry ve druhém a třetím kole,“ vzpomínal jednašedesátiletý funkcionář.

Nill v tomto případě narážel na loňské výměny, kdy za výběry v draftu přivedl útočníka Matse Zuccarella a obránce Bena Lovejoye. Prvně jmenovaný po sezoně zmizel do Minnesoty, druhý ukončil kariéru. Letos se podobný trejd v podání Nilla očekávat nedá.

„Doufejme, že zůstaneme zdraví. Pokud se něco stane, možná budu muset jednat. Ale v tuto chvíli se mi líbí šířka kádru. Jestli bych chtěl někoho přivést? Všichni bychom chtěli. Jestli se něco objeví a bude to dávat smysl, tak se na to podíváme. Ale není to něco, co musíme udělat,“ uzavřel generální manažer Dallasu.

