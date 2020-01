V Pittsburghu hledají náhradu za Guentzela, podaří se vedení někoho získat?

Do konce přestupového období zbývá necelý měsíc a generální manažeři tak začínají pomalu přemýšlet nad posledními detaily, jelikož poté již zůstane kádr až do konce sezony neměnný. Ve stejné situaci se pohybuje Jim Rutherford z Pittsburghu, který by rád přivedl mladého útočníka jako náhradu za zraněného Jakea Guentzela.

Abychom si celou situaci trochu objasnili, Guentzel se zranil na přelomu roku a nejen díky absenci se do svého začazení na listinu zraněných dokázal stát jedním z hlavních pilířů týmu. Ve 39 zápasech zapsal 43 bodů (20+23), a tak není divu, že Tučňáci by rádi našli alespoň dočasnou adekvátní náhradu, ačkoliv pravdou je, že i přes rozsáhlou marodku Penguins, se celek dokázal propracovat k nejlepším týmům v lize.

Nedávno tak generální manažer Pittsburghu potvrdil, že opravdu hledá různé možnosti, především by rád ulovil křídelníka do prvních dvou či třech lajn. Guentzel by se měl vrátit někdy během května, pravděpodobně vše směřuje návrat na první kolo playoff, ovšem tyto dvě věci si trošku protiřečí. Vedení Pens tvrdí, že Guentzel by se měl na led vrátit před startem playoff, popřípadě těsně po začátku, ovšem i když se kádru daří i bez hvězdného útočníka, je zde nutnost přivést dalšího silného hráče? Opravdu se s Guentzelem na letošní sezonu ještě počítá?

Proslýchá se, že Rutherford by měl být ve spojení s útočníkem Jasonem Zuckerem a zástupci klubu Minnesoty Wild či v úvahu přichází i Chris Kreider z New York Rangers, jelikož útočníkovi Jezdců letos končí po sezoně smlouva.

„Jsem otevřený všem možnostem. Nemám problém ho získat i s rizikem, že po sezoně zkusí trh s volnými hráči.“ Komentoval Rutherford situaci okolo Kreidera. „Já chci hlavně najít hráče, který je zdravotně fit. Neohlížím se teď ani na věk. Samozřejmě, že je to pro nás taky důležitá vlastnost, ale já chci vyhrát teď, tuhle sezónu.“

„V tuto chvíli máme vytipované nějaké hráče, kteří by se hodili do našeho týmu.“ Pokračoval generální manažer Tučňáků.

Penguins mají nyní pod platovým stropem místo 1,9 milionu dolarů. Po vypršení kontraktu Alexe Galchenyuka by však platový strop vzrostl na 4,9 milionu dolarů.

„Nemám strach, že bych nějak ovlivnil týmovou chemii. Moje práce je najít hráče, kteří by seděli našemu stylu. Náš tým je složen tak, že i kdybychom přivedli dva nové hráče, tak nebudou mít vliv na charakter kabiny. Lídři a charakter celého týmu je velmi silný, myslím si tak, že noví hráči by nám mohli ještě více pomoci.“

