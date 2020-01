V táboře Montrealu není příliš veselo, sám trenér těžko hledal odpovědi na otázky

Montreal se nyní nachází na svém dně, a to doslova. Z posledních 10 utkání se podařilo svěřencům Clauda Juliena získat pouhé 3 body a nyní mužstvo drží osmizápasovou šňůru bez vítězného konce. Nedávno jsme informovali o smolných prohrách v podobě handicapu jednoho gólu a posily Kovalčuka, který měl skvělý vstup ve svém novém týmu. Kde Canadiens momentálně nejvíce tlačí bota? K situaci se vyjádřil i hlavní trenér mužstva.

Montreal se momentálně nachází na 13. pozici Východní konference a na 6. v Atlantické divizi. Na postupové příčky momentálně hráči ztrácejí již 11 bodů. To je oproti pár měsícům zpátky úplně jiná situace. Zpočátku se montrealští hokejisté drželi dlouho velmi blízky či dokonce na pozicích zaručující playofff. Co se tedy stalo poté?

Již na začátku prosince bylo jasné, že největším problémem v cestě Canadiens do vyřazovacích bojů je obranná hra. Proto se také začaly objevovat různé spekulace o možném posílení zadních řad. To se však nestalo a zdá se, že právě na tento fakt nyní tým Clauda Juliena doplácí. Se 147 obdrženými brankami z 45 utkání nejsou sice již Canadiens v top trojce co se týče největšího počtu inkasovaných gólů, i tak však není toto číslo vůbec lichotivé.

Gólmanská jednička Carey Price disponuje čísly 90,1% úspěšnosti a 3,01 obdrženými góly na zápas. To na kanadského brankáře, který ještě nedávno byl považován za nejlepšího maskovaného muže na světě, nejsou úplně nejlepší čísla. Musíme však připočítat fakt, že před ním nestojí tak dobrá defenzíva jako například v jiných mužstvech. Dvojka mužstva Charlie Lindgren odchytal prozatím pouze 2 zápasy a jeho čísla jsou skoro totožná. Price však v tomto ročníku odchytal již 36 utkání, což je na polovinu sezony dost slušná porce.

Když to nejde v obraně, jak je na tom tedy útok? V soupeřově obraném pásmu zase takový problém montrealští hráči nemají. Během 45 střetnutí se jim podařilo vstřelit 141 branek, což je můžeme říci takový průměr ligy. Pokud se podíváme do tabulky, kluby, které jsou na hraně playoff nebo těsně za, mají vstřeleno alespoň 140 branek, což Montreal splňuje.

I kapitán She Weber se pokouší svými body přispívat k lepším výsledkům Canadiens. Na svém kontě momentálně disponuje 32 body (12+20) a kladnými 8 body v tabulce, což je v porovnání s ostatními zadáky týmu opravdu hodně solidní číslo. Ostatně sám okomentoval momentální situaci svých spoluhráčů, když se ho reportéři Sportsnetu zeptali, jak se vypořádává s prohrami a co podle něj Montrealu chybí, odpověděl: Snažíme se soustředit na hru, na každé naše střídání. „Snažíme se jít zápas od zápasu a nesoustředit se na zbytek či konec sezony.“

Trenér Claude Julien po utkání s Edmontonem hledal slova velmi těžko. „Je naprosto zřejmé, že se nám nedaří vyhrávat. Nedaří se nám strhnout utkání na svou stranu a poté ho dotáhnout až do vítězného konce. Snažíme se naši práci dělat tak, abychom kluky udrželi pořád v tempu a motivovali je, abychom již z tohoto špatného období byli pryč.“

Celý rozhovor ukončil slovy: „Jak můžete vidět, začínají nám pomalu docházet odpovědi.“ Svého trenéra se poté zastal kapitán Shea Weber, jenž konstatoval, že kdyby měli odpovědi na otázky novinářů, neměli by problém odpovědět.

Jak můžete vidět, nálada v táboře Canadiens je opravdu na bodu mrazu. Dokáže se tedy tým ze svého aktuálního dna odrazit a ještě zabojovat o postup do vyřazovacích bojů?

