V Torontu jdeme správným směrem, věří Shanahan. Hráči prý nehledají výmluvy

Pokud letos Toronto postoupí do play-off, stane se tak počtvrté v řadě. Jenže tým s nařachanou ofenzivou ani v jednom ze tří předchozích případů nepřešel přes první kolo, které je pro Maple Leafs zakleté. O cestě za Stanley Cupem ani nemluvě. Prezident organizace Brendan Shanahan je nicméně přesvědčený, že jdou Leafs správnou cestou a chybí jim jen málo, aby se zařadili k hlavním kandidátům na zisk stříbrného grálu.

„Nikdy nemůžete být konzistentní všech 82 zápasů a celou dobu vyhrávat. Ale naše mužstvo se teď učí častěji vítězit než kousat porážky a věřím, že v tomto směru ještě poroste,“ komentoval pro web nhl.com situaci slavné organizace Brendan Shanahan, bývalý legendární hokejista a v současnosti prezident Maple Leafs.

„Je těžké stát se v NHL dobrým týmem, ale ještě těžší úkol představuje vtěsnat se mezi absolutní elitu. Podle mě odděluje dobré týmy od elitních právě konzistence. A přesně na konzistentní výkony klademe v Torontu důraz, chceme se učit a rozvíjet,“ líčil někdejší hráč New York Rangers, Detroit Red Wings či New Jersey Devils.

Zrovna v těchto dnech mají Javorové listy ke konzistenci hodně daleko. Přestože se stále pohybují pozicích zaručujících účast v play-off, každý bod má cenu zlata. Na tripu po Kalifornii prohráli všechna tři utkání (San Jose – Toronto 5:2, Los Angeles – Toronto 1:0 sn., Anaheim – Toronto 2:1). Příští týden navíc modrobílé čeká velmi náročný los (Tampa Bay, Nashville, Boston).

„To, že jsou na mužstvo kladeny velké nároky a hodně se od něj očekává, považuji spíš za výhodu,“ pokračoval Shanahan. „Naprosto věřím směru, jakým postupně jdeme a také tomu, že náš management udělá v případě potřeby přesně takové změny, jaké jsou pro rozvoj kádru potřebné,“ vyjádřil důvěru svým kolegům a podřízeným.

Dostávají příliš gólů

Fanoušci a odborníci zástupcům Toronta nejčastěji vyčítají, že přeplácejí hvězdné útočníky, ale zapomínají na obranné řady, jež patří dlouhodobě k hlavním otazníkům soupisky. Teď navíc defenzivu decimují zranění, kvůli nimž chybí Morgan Rielly a Jake Muzzin, teprve pro duel v Anaheimu se vrátil Cody Ceci.

„Částečná smůla a nepřízeň osudu je něco, čím si prochází každým tým NHL,“ tuší vítěz tří Stanley Cupů s Detroitem. „Buď se k problémům postavíte čelem a nějak je využijete k růstu, nebo budete hledat výmluvy. Mám radost, že naši hráči ani trenéři je nehledají a pracují na sto procent za každé situace,“ chválil Shanahan.

Účast ve vyřazovacích bojích příznivci Toronta považují za samozřejmost, kdyby Leafs zůstali mimo nejlepší osmičku Východní konference, byl by to pořádný průšvih. Tým kolem hvězd Johna Tavarese a Austona Matthewse ale potřebuje minimálně do druhého kola, aby mohl sezonu 2019/2020 považovat za úspěšnou.

Všechno ostatní je po letech strádání málo. Přes první kolo se Toronto nedostalo od roku 2004 a finále Stanley Cupu hrálo naposledy 1967.

Už příští týdny možná napoví, v jakém rozpoložení parta z Ontaria do případného play-off půjde. Maple Leafs především musí dostávat méně branek, jelikož patří k pěti nejčastěji inkasujícím celkům NHL. A jak víme, vyřazovací boje jsou často hlavně o kvalitní obranné hře.

