V únoru odešel, teď je zpět. Devils podepsali roční smlouvu s Vatanenem

V únoru 2020 před uzávěrkou přestupů odešel Sami Vatanen z New Jersey do Caroliny. Z této výměny profitoval jak zkušený obránce, který si díky tomu zahrál v play-off, tak samotní Devils, kteří výrazně ušetřili a získali hned dva hráče. Vatanen se k týmu navíc po necelém roce opět vrací a za podstatně méně peněz.

Vatanen, který se po ukončení minulé sezony dostal na trh s volnými hráči, marně čekal na zajímavou nabídku z NHL. Zatímco se připravoval s týmem JYP Jyväskylä, odkud nahlédl do velkého hokeje, pomalu se začal chystat, že sezonu zakončí doma ve Finsku.

Nakonec se ale přeci jen dočkal. Byť nejspíš sám doufal, že zájem bude větší, s radostí se domluvil na jednoleté smlouvě v New Jersey, odkud přitom před necelým rokem odešel při výměně do Caroliny. Kromě toho, že se vrátil do míst, kde působil od roku konce roku 2017, tak si také finančně výrazně pohoršil.

Zatímco v předchozích čtyřech letech zatěžoval rozpočty týmů průměrně částkou 4,875 milionů dolarů, s Devils ve čtvrtek podepsal již zmíněnou roční smlouvu v hodnotě pouhých 2 milionů dolarů. Jak si ale sám spočítal, lepší nyní hrát za méně peněz a snažit se vzbudit zájem týmů pro příští trh s volnými hráči, než ztratit celý rok a setrvat ve Finsku.

„Je to velmi konkurenceschopný hráč. Další zkušený hokejista v naší šatně, který moc dobře ví, jak se hraje v NHL,“ uvedl na jeho adresu kouč Devils Lindy Ruff. „Hraje na velmi vysoké úrovni, je to skvělý spoluhráč a pro nás další dobrý obránce. Máme v týmu několik opravdu dobrých mladíků a pokud zároveň dokážeme začlenit do jejich středu Samiho, mělo by to z nás udělat lepší tým,“ dodal.

Vatanen byl draftován Anaheimem v roce 2009 a v dresu tohoto celku v sezoně 2012/13 do ligy vstoupil. Na začátku sezony 2017/18 byl vyměněn do New Jersey, kam se nyní po krátkém působení v Carolině vrací. Celkem v NHL naskočil do 434 zápasů, ve kterých dal 45 branek a přidal 149 asistencí. Že je velmi platný, už prokázal i v play-off, kde celkově odehrál 51 zápasů s bilancí 6+20.

