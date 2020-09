Vancouver čelí vyřazení, Vegas krok od postupu. Vynutí si Flyers další zápas?

Hned další dva postupující může v noci z úterý na středu poznat National Hockey League. Jedno vítězství od konferenčního finále jsou Islanders s Golden Knights, naopak Flyers a Canucks si chtějí vybojovat minimálně šesté klání.

01:00 Philadelphia Flyers – New York Islanders

Stav série: 1 – 3

Voráček a spol. krůček od vyřazení.

Hokejisté Philadelphie nevstupují do pátého vzájemného střetnutí ve vůbec ideální pozici. Flyers totiž v posledním střetnutí podlehli Ostrovanům těsně 3:2, když hned dvakrát propálil Cartera Harta Brock Nelson.

Letci by jistě přivítali větší podporu od svých ofenzivních tahounů. Téměř neviditelní jsou v sérii s New Yorkem třeba James vań Riemsdyk, Travis Konecny či Jakub Voráček. Flyers zkrátka potřebují, aby se útočná esa probrala.

Bude zajímavé sledovat, zda se do pátého utkání zapojí Oskar Lindblom. Švédský bojovník, který porazil zákeřnou rakovinu, už s týmem vyjel k rozbruslení před čtvrtou bitvou. Jeho start není vyloučen, dočká se v klíčovém představení?

„Oskar s námi půjde na rozbruslení, ale myslím, že jsme stále pár dní od ostrého startu, ale blíží se tomu. Byl s námi na tréninku, chodí do posilovny. Málokdy vidíte mladého kluka, aby na sobě makal tak, jako na sobě maká on,“ říká trenér Alain Vigneault.

03:45 Vegas Golden Knights – Vancouver Canucks

Stav série: 3 – 1

První mečbol v sérii mají k dispozici hokejisté Vegas.

Golden Knights v sérii proti Vancouveru potvrzují svou obrovskou kvalitu a daří se jim plnit roli favorita.

Svěřenci Petera DeBoera si v pondělí připsali druhé vítězství v řadě, díky němuž se v sérii ujali vedení 3:1. Ve zmíněném duelu řádili Max Pacioretty s Markem Stonem, kteří zapsali po třech kanadských bodech.

Canucks může těšit alespoň to, že až na absenci Micheala Ferlanda by tým měl být připraven v kompletním složení. Do uplynulé bitvy už zasáhl po zranění i vysoký zadák Tyler Myers, góly střílí také Tyler Toffoli.

