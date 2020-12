Vaněček, nebo americký veterán. Kdo ve Washingtonu zalátá díru po Lundqvistovi?

Byla to rána z čistého nebe. Ještě čtyři hodiny před tím, než Henrik Lundqvist oznámil, že vynechá blížící se sezonu, Washington Post spekuloval, zda náhodou nebude jedničkou Capitals. V zámořském tisku tou dobou vyšla analýza, která srovnávala šance švédského veterána a Rusa Ilji Samsonova. Stačila chvíle a text se stal hudbou minulosti. Začalo se řešit jiné téma a to, kdo Lundqvista v kleci a na střídačce ambiciozního klubu nahradí.

Měl to být nadupaný tandem.

Talentovaný Samsonov, další fakír z mimořádně silné ruské generace. A Lundqvist, osmatřicetiletý veterán s 15 sezonami v NHL. Vítěz Vezinovy trofeje, olympijský šampion, mistr světa.

Capitals kdekdo gratuloval, když ulovili "Krále Henrika" za 1,5 milionu dolarů. Vypadalo to jako geniální kauf a třeba legendární komentátor Doc Emrick i kvůli tomu povídal: "Kdo vyhraje pohár? Vsaďte si na Washington."

Jenže zdravotní problémy nedovolí švédské ikoně do sezony 2020/2021 zasáhnout. "Doslova mi to trhá srdce," napsal Lundqvist na sociální sítě.

Washington tak musí řešit, kdo místo Lundqvista zaujme místo, které zbylo po Bradenu Holtbym. Dlouholeté jedničce Caps. A v roce 2018 klíčovém muži při cestě za Stanley Cupem.

Nejprve si je nutné ujasnit jednu věc. Klub z hlavního města USA nehledá novou jedničku. Ví, že nastává Samsonovův čas. Otázkou ale zůstává, zda k sobě nepotřebuje zkušeného kolegu, díky němuž by si sem tam odpočinul. A třeba by ještě mnohé pochytil.

Přesně kvůli tomu přišel Lundqvist. Ale nebylo to spíše tak, že Capitals využili unikátní situace, kdy mohli tak levně získat gólmana s takovým renomé? Jak píše ve své analýze Washington Post, Caps byli připraveni jít do nové sezony s duem Samsonov, Vítek Vaněček.

Pak se ovšem naskytla možnost, kterou nešlo nevyužít.

Když je teď Lundqvist mimo hru, nabízí se varianta, že se Washington vrátí k sázce na dva mladé brankáře. S Vaněčkem dlouhodobě panuje spokojenost. Obstál i během letního návratu NHL, mnozí oceňují jeho pracovitost i progres.

"Podle mě má na to, aby byl v NHL dvojkou. A nepřekvapilo by mě, kdyby časem zabojoval o post jedničky," řekl o něm Olaf Kölzig, washingtonská legenda a také člověk, co se dlouhodobě věnoval brankářům Caps.

Jedna věc je jistá, Vaněček má v populárním klubu přednost před Pheonixem Copleym. Tomu je osmadvacet a v NHL stihl 29 zápasů. Nikdy ale nepodával výjimečné výkony ani na farmě, natož v hlavním mužstvu. Nepochybně je až tím třetím vzadu.

Jak píše Sportsnet, pokud se Washington rozhodne nikoho nepodepisovat a zalátat díru po Lundqvistovi z vlastních zdrojů, Vaněček je nejlepším řešením. Copleyho v AHL přechytával, stále se zlepšuje, se Samsonovem už gólmanský pár tvořil.

V případě, že by Brian MacLellan, generální manažer Capitals, usoudil, že nahuštěný zápasový program a útok na Stanley Cup je pro oba mladé brankáře příliš vlekou výzvou, má i další možnosti.

Nabízí je hráčský trh, kde stále zůstávají mimo jiné američtí veteráni Jimmy Howard, Ryan Miller nebo Craig Anderson.

Všichni tři zkušení, ale jen dva stále dostatečně výkonní. Howard má za sebou hrůznou sezonu a byť musíme brát v potaz, že chytal za příšerným týmem detroitských Red Wings, kolega Jonathan Bernier ho jasně zastínil.

Pak je tu Anderson, jemuž sice táhne na čtyřicet, ale i za přebudovávaným kádrem, na kterém se u ottawských Senátorů šetří, chytal solidně. Pořád kryl ve hře pět na pět v minulé sezoně puky s větší úspěšností než David Rittich, Marc-André Fleury nebo Frederik Andersen.

Řečí čísel byl ostatně lepší než Lundqvist. Není ovšem jasné, na kolik bych si svých služeb cenil.

Ještě kvalitnější hru předváděl Miller, jemuž se už povedlo získat renomé výborného učitele. Přesně v takové roli je v Anaheimu, kde poslední léta chytal spolu s Johnem Gibsonem.

Bude ovšem chtít se svou paní, známou herečkou Noureen DeWulfovou, tak daleko od Hollywoodu? Možná ano, v červenci se rozhodli prodat své tamní sídlo. Spíše se ale očekává, že Miller najde společnou řeč s Ducks a na jihu USA zůstane.

Pokud by byl otevřený také jiným nabídkám, pro Caps by byl zajímavou volbou. Lepší než Vaněček? Z hlediska zkušeností určitě, z hlediska výkonnosti těžko odhadovat.

Optikou českého hokeje vzato, Millerův přesun do Washingtonu by nepomohl Vaněčkovi, zato by z něj těžil Lukáš Dostál.

