Vánoční pauza je v plném proudu. Kteří trenéři v první polovině sezony přišli o práci?

Snad žádný jiný start nového ročníku National Hockey League nečítal tolik změn na trenérských postech. Před pomyslnou druhou pomyslnou polovinou sezony, tak již na pěti střídačkách můžeme vídat jiné tváře, než tomu bylo třeba v říjnu. Jelikož v tuto chvíli je velmi nepravděpodobné, že by minimálně do pátečního rána otřásla světem NHL jakákoliv zpráva o trenérské rošádě, pojďme si zrekapitulovat tento prozatím vcelku divoký trenérský ročník.

Toronto, Calgary, Dallas, San Jose, New Jersey

Vše odstartoval vyhazov Mikea Babcocka z Maple Leafs. Týmu se od začátku ročníku moc nedařilo a vzhledem k tomu, jak je kabina Toronta přeplněná talenty, musel tým dostat nový impuls. Něktreří fanoušci si sice řeknou, že je to normální tah vedení a dále není potřeba situaci rozebírat. Další fakt je však vyvede z omylu. Po konci kanadského trenéra se začali ozývat hráči jako např. Mitch Marner, ke kterým měl mít trenér sklony k dost nemorálním kouskům. Dominový efekt začal fungovat na jedničku.

V Calgary do té doby klidný Bill Peters se dočkal své kritiky ještě když byl ve funkci od svých bývalých svěřenců z důvodu rasismu. Jednou z obětí chování trenéra měl být i Čech Michal jordán. Kouče následně vedení Flames suspendovalo a chvíli na to sám rezignoval. Po Petersovi převzal tým Geoff Ward a mužstvu se začalo o něco lépe dařit i na ledě. Jestli si myslíte, že zde celá sága končí, jste na omylu.

Nedávno i Dallas propustil svého lodivoda, konkrétně Jima Montgomeryho, který se taktéž měl chovat v zaměstnání neprofesionálně. Co toto označení přesně znamená si můžeme pouze domýšlet. Důležité je, že již v tuto chvíli mezi hráči po celém světě začal kolovat po sociálních sítích hashtag #metoo.

Aspoň v tuto chvíli hnutí #metoo a (ne)morální mravy můžeme opustit. John Hynes a Peter DeBoer skončili jen a pouze z důvodu neuspokojivých výsledků. První jmenovaný byl ve spojení s New Jersey po špatné loňské sezoně a letošní též často skloňován právě s rozvázáním kontraktu, a to se také stalo. Konec DeBoera na levičce San Jose však již tak očekávaný nebyl, jelikož v loňském ročníku dovedl Sharks až do konferenčního finále.

Zda nás v tomto ročníku čekají ještě nějaké nová trenérská složení či změny na střídačkách je ve hvězdách. Nejzvučnější jméno, které by brzo mohlo opustit trenérskou kabinu Detroitu je Jeff Blashill, který zažívá prozatím s Red Wings katastrofickou sezonu. Kdo je podle vás dalším aspirantem na vyhazov?

