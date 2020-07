Ve stopách Makara? Mladík Broberg září na přípravném kempu Oilers

Původní plán zněl jasně. Nadějný zadák Philip Broberg měl sledovat letošní tahanici o Stanley Cup pouze v televizi, a to z více než 6 000 kilometrů vzdálené Skelleftey. V jejím dresu hodlal po nováčkovském ročníku v elitní švédské soutěži odsloužit i následující sezonu. Jenže tréninkový kemp před restartem NHL umožnil Edmontonu povolat svou největší současnou naději do akce.

A devatenáctiletý čipera se činí. Třebaže hlavní kouč Dave Tippett Broberga dosadil na soupisku kanadského mužstva zejména proto, aby si přičichl k nejlepší lize světa a absolvoval několik týdnů tvrdých tréninkových jednotek, po osmi dnech od oficiálního začátku třetí přípravné fáze začíná osmapadesátiletý kouč přehodnocovat svůj záměr.

Devátá volba draftu 2019 totiž působí extrémně vyzrálým dojmem, operuje na obou stranách hrací plochy a nechává zapomínat na svého hlavního konkurenta v boji o místo v defenzivě Oilers, dvacetiletého Evana Boucharda. Přestože 191 centimetrů vysoký Kanaďan zažil s 36 body velmi úrodnou premiéru v AHL, nyní zjevně tahá za kratší konec pomyslného provazu.

Podle zpráv, které se ozývají z kabiny Edmontonu, totiž Philip Broberg předvádí v posledních dnech úžasnou technickou vyspělost. Hraje dobře s pukem i bez něj, dokáže obejít své soupeře, kteří mu stojí v cestě, a chladnokrevně zakončit.

A navíc by mohl využít absence Mikea Greena, který se play off vzdal pro obavu z koronavirové situace. Jedno místo tak stále zůstává volné. Tržnou ránu v sestavě by rád zašil právě mistr světa do 18 let.

„Pro mě se nyní jeví jako hráč, kterého bych byl ochotný dát na levou i pravou stranu obrany, na levé nebo pravé křídlo, dokonce i na pozici centra,” pěje ódy na svého svěřence trenér Tippett ve vyjádření pro Sportsnet.

Rodák z Örebre přitom rozhodně není ofenzivním bombardérem. V uplynulé základní části dal v 45 utkáních jediný gól, který doplnil svými sedmi asistencemi. Velmi podobně se mu vedlo i na juniorském šampionátu, kde sice v sedmi zápasech dokázal rozvlnit síť, ale na žádnou branku nenahrál. I proto ho fanoušci častěji srovnávají s Oscarem Klefbomem, než například Calem Makarem.

Přesto se najde jedna souvislost, která by hlavního kandidáta na Calder Trophy a perspektivního beka Edmontonu mohla propojit. Makar si svůj debut v NHL odsloužil v loňském roce. Poté, co se mu povedlo uspět v hlasování o Hobey Baker Award pro nejlepšího univerzitního hráče, dostal možnost nastoupit za Avalanche v play off. Při své premiéře ve vyřazovací části vstřelil gól. Něco podobného se povedlo jen sedmi hráčům v dějinách soutěže.

Broberg by nyní mohl být osmým mužem s tímto historickým zápisem a teprve druhým za posledních 12 let. Jeho hře přesto mnohem častěji než krásné trefy budou dominovat tvrdé hity a obětavé blokování střel.

