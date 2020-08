Vegas chystá ukončení série, St. Louis s Binningtonem nadále strádá

Dnes večer se poprvé přiblížil moment, kdy může jeden z účastníků play off vyklidit scénu. Chicago prohrává v sérii s Golden Knights už 0:3 na zápasy a po méně než 24 hodinách od posledního střetnutí půjde bojovat o holý život. Bez výhry je stále také Washington nebo St. Louis. Tým z hlavního města USA věří v návrat dvorního nahrávače Nicklase Bäckströma, trenér Blues Craig Berube by mohl sáhnout ke změně na gólmanském postu.

18:00 New York Islanders – Washington Capitals

Stav série: 2:0

Hlavní trenér Barry Trotz by mohl své svěřence po dvou úvodních kláních proti Capitals spokojeně chválit. Nad svým bývalým zaměstnavatelem, se kterým v roce 2018 dokonce dokráčel pro Stanley Cup, vede poměrem 2:0. Už v osmi případech v řadě nedovolili Islanders svým soupeřům více než 30 střel na branku za jedno utkání, nikterak hrozivě to nevypadá ani s marodkou. Jedinou citelnější ztrátu představuje zadák Johnny Boychuk, jehož start bude nejistý i tentokrát.

Přesto se najde jeden aspekt, který Trotz Newyorčanům vyčítá. Třebaže v sérii drží stoprocentní bilanci, zatím se jim nepodařilo skórovat v rámci první třetiny. „Nelíbily se mi naše starty,” přiznal osmapadesátiletý Kanaďan webu New York Post. „Tak nějak jsme strádali a hledali naši hru, v závěru zápasu hráči pro změnu zabrali.”

Washingtonu ve druhém utkání scházel Nicklas Bäckström, který podstupoval vyšetření ohledně možného otřesu mozku poté, co ho v prvním zápase při srážce trefil do hlavy Anders Lee. Je otázkou, zda se švédský centr dokáže dát do pořádku pro mač číslo tři. Alexi Ovečkinovi každopádně v předchozím utkání nechyběl. Ruský snajpr při porážce 2:5 zařídil oba góly svého týmu a byl taktéž mezi třemi hvězdami.

Bäckström se v sobotu zúčastnil tréninku Caps, avšak na led naskočil až v jeho závěru. Zřejmě si tak zkusil vystřelit na náhradního brankáře a odchovance Havlíčkova Brodu Vítka Vaněčka. Jeho kolega Braden Holtby pustil v obou předchozích zápasech čtyři góly a nikde není psáno, že by čtyřiadvacetiletý mladík neměl dostat příležitost.

20:00 Calgary Flames – Dallas Stars

Stav série: 2:1

Fanoušci Flames již netrpělivě očekávají návrat útočníka Matthewa Tkachuka. Ten se ve druhém utkání dostal do kleští v podobě Jamieho Benna a jeho jmenovce Oleksiaka a od té doby na ledě nestál. O dnešním osudu důležitého článku ofenzivy Calgary se podle experta Pata Steinberga rozhodne až těsně před utkáním.

Zcela stěžejní bude znovu práce brankáře Cama Talbota, kterému se v minulém klání povedlo přetáhnout vedení v sérii na stranu Calgary, jelikož zabarikádoval bránu a předvedl čisté konto s 35 úspěšnými zásahy. A pak také záleží na tom, jak Flames zahrají v oslabení. Letos jsou právě početně nevýhodné situace jejich důležitou zbraní. V předchozí partii při přesilovce Stars vstřelil vítěznou trefu Mikael Backlund. To německý útočník Tobias Rieder už má na kontě dva góly v oslabení, což se v nadstavbové fázi sezony povedlo jen pěti hráčům Calgary. Tím posledním je Jarome Iginla, který to dokázal v roce 2004.

Na soupisku Dallasu se pro zdravotní problémy opět nevešel Stephen Johns. Nominant na Bill Masterton Trophy však vynechal oba předchozí zápasy a odstoupil v průběhu toho úvodního. Nad jeho dalším pokračováním v sérii stojí mrak nejistoty.

Defenziva Stars v každém případě bude spoléhat na věhlasnější jména. Třeba čerstvě jednadvacetiletý obránce Miro Heiskanen si v sobotu vysloužil pochvalu od dalšího skvělého zadáka Johna Klingberga, jenž při jediném vítězství Stars v sérii zaznamenal dvě asistence.

„Jednoduše stačí, když necháte Mira, aby byl Mirem. Poté dokáže převzít celý zápas do svých rukou,” uvedl na adresu svého kamaráda pro oficiální ligové stránky. „Je dost možná každý večer naším nejlepším hráčem. Něco jako motor celého týmu.”

00:30* Chicago Blackhawks – Vegas Golden Knights

Stav série: 0:3

Chicago zatím ani v plné polní nedokáže vzdorovat rozjetému celku z města hříchů. Zvrat v sérii doposud nepřinesl ani Patrick Kane, který asistencí na jediný gól Hawks v předchozím utkání zaznamenal už svůj 131. bod v play off. Premiant draftu 2007 hraje ve velké pohodě a v průběhu osmifinále se vyšvihl na třetí místo historické produktivity klubu s indiánským logem v rámci bitev o Stanley Cup.

„Měl jsem to štěstí a hrál s několika skvělými spoluhráči. Pokud dokážete v play off dojít daleko, je tu šance nasbírat zajímavá čísla a body, zvlášť u ofenzivního hokejisty,” zůstal Kane skromný ve vyjádření pro NBC Sports.

Golden Knights se v dnešním utkání budou starat o to, aby stříbrný olympijský medailista z roku 2010 svou bodovou sbírku nadále nerozšiřoval. A také se mohou stát prvním mužstvem, které si zařídí účast ve druhém kole vyřazovacích bojů. Přestože se na soupisku Golden Knights konečně vrátil úderný útočník Max Pacioretty, v minulém utkání se stal hrdinou prakticky neznámý Patrick Brown. Osmadvacetiletý chlapík stihl v této sezoně pouhé dva zápasy v NHL, svým vítězným gólem však společně s vynikajícím brankářem Marc-Andrém Fleury nejvýrazněji pomohl ke třetímu skalpu v sérii.

Výkaz zranění čítá na straně Vegas dvě zásadnější jména. Už v minulém utkání nenaskočili útočníci Paul Stastny a Tomáš Nosek. Další informace o jejich stavu doposud nezazněly.

02:00* Montreal Canadiens – Philadelphia Flyers

Stav série: 1:1

V předchozím utkání dozor nad střídačkou Habs poprvé převzal asistent Kirk Muller, neboť hlavní kouč Claude Julien momentálně leží v nemocnici pro bolesti na hrudi. Pokud ale někdo čekal, že se čtyřiapadesátiletý zástupce bude bát sáhnout do sestavy, musel být zatraceně překvapený. Muller posunul Jesperiho Kotkaniemiho do útočné trojice s Maxem Domim a Jonathanem Drouinem. Mladičký Fin rozvlnil síť hned dvakrát, Domi přidal tři asistence.

Na výhře 5:0 se podílel ještě jeden dvougólový střelec - Tomáš Tatar. Slovenský útočník přitom v pěti předchozích vystoupeních vyšel bodově naprázdno, budíček tedy načasoval v ideální moment. Pochopitelně znovu zafungoval i soustředěný výkon brankáře Careyho Price.

„Je každý večer ten nejlepší z nás,” sklání klobouk zadák Ben Chiarot v rozhovoru se stránkou Canoe. „Ať už se jedná o základní část nebo play off, je prostě jako skála. A neustále v tom pokračuje, není to pro nás nic nového, co bychom neviděli každý den. Předvádí to zkrátka ve všech zápasech i trénincích. Už nás tak trochu rozmazlil.”

Philadelphia prohrála poprvé od restartu sezony. Nyní bude potřebovat zkušenosti, aby se dokázala vrátit ve skvělé formě, kterou se do této chvíle prezentovala. Nejvíce zápasů v play off má na straně Flyers obránce Matt Niskanen. Nastoupil už ve 130 utkáních.

„Naši hráči mají i nadále hlad po úspěchu,” ujistil novináře NBC Sports. „Tato parta se mi pozdává, věříme v naše schopnosti. Z porážky se rychle poučíme a sesbíráme energii pro další zápas. A vím, že budeme hrát lépe.”

K přeměně Niskanenova přání v realitu by mohl dopomoci rakouský útočník Michael Raffl, který byl k vidění už na minulém předzápasovém rozbruslení. Kdo by naopak mohl chybět, to je Travis Konecny. Zápas číslo dva opustil po zablokování střely nohou.

04:30* Vancouver Canucks – St. Louis Blues

Stav série: 2:0

Canucks hrají v úvodní rundě jako z partesu. Velkou zásluhu na tom nese obránce Quinn Hughes, který v tuto chvíli táhne sérii pěti zápasů, v nichž zaznamenal alespoň jeden bod. Jenže jak play off postupuje dál a hráči jsou každým utkáním více unavení, přichází nežádoucí faktor ovlivňující soupisku týmů, tedy zranění.

Předchozí zápas vynechal útočník Tyler Toffoli, mezi absentujícími členy kádru ho doplnil i obránce Jordie Benn. Doposud Vancouver neuvolnil informaci, která by hovořila o tom, zda se jejich kondice pomalu zlepšuje. Ve druhém mači navíc předčasně dohrál další zadák Tyler Myers. Ten se potkal v souboji s Braydenem Schennem a i přes výškovou převahu v podobě 18 centimetrů z něj odešel s bolestivou grimasou do kabiny.

Blues se doposud nedaří vzpomenout na fazonu, se kterou vstupovali do loňských vyřazovacích bojů. Jordan Binnington startoval po znovuobnovení soutěže čtyři zápasy, ani jednou nedokázal zvítězit. V předchozím utkání propustil čtyři střely z pětadvaceti, možná tak nastal čas na nasazení Jakea Allena.

Při nejmenším důraznou domluvu by potřeboval útočník Zach Sanford. Člen třetí útočné lajny St. Louis v dosavadním průběhu série dosáhl na 17 trestných minut, prožil i svou premiérovou bitku v NHL.

„Snažil jsem se probudit v sobě jistou jiskru, nějaké emoce, které by mě i tým dovedly nakopnout. A když přišel ten moment, byla to jediná věc, kterou jsem v tu chvíli mohl udělat,” vysvětloval čtenářům stránky St. Louis Post-Dispatch.

Vyzvedni si vstupní bonus 5500 Kč na Sazkabetu a dostaň se do hry!



Share on Google+