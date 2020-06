Vegas, Oilers a Isles smí trénovat. Montreal rozpustil led, ve městě zůstali jen dva hráči

Nově zavedené tréninky po šestičlenných skupinách zatím mnoho klubů nevyužívá. Mohou za to náročné organizační podmínky a občas i nedostatek dostupných hráčů, se kterým se potýkají hlavně kanadské kluby. Země javorového listu totiž zavedla povinnou čtrnáctidenní karanténu pro všechny navrátilce. Montreal s Vancouverem by dohromady poskládali sotva jednu formaci.

Od pondělí NHL oficiálně spustila druhou fázi příprav na restart ročníku. Po necelých třech měsících od oznámení nucené pauzy kvůli pandemii koronaviru mohli za velmi přísných podmínek vyjet někteří hráči na led v tréninkových centrech svých klubů.

Podle ligových nařízení smí na hrací plochu současně naskočit nanejvýš šest hokejistů. Tréninky tak z logiky věci mají individuální zaměření. V hale by se měl pohybovat pouze omezený počet zaměstnanců, mimo mantinely musí zůstat dokonce i kouči.

Jako poprvé stát na bruslích

Poskytnutí improvizovaných podmínek předem veřejně avizovaly jen tři organizace, které mohly své hráče lékařsky testovat od minulého čtvrtka. Zpět do Rogers Place se nastěhovali zástupci Edmontonu a ve Vegas otevřeli City National Arenu. Brusle mohli znovu nazout i newyorští Islanders, o čemž generální manažer Lou Lamoriello informoval už v pátek prostřednictvím klubového webu.

„Splnili jsme všechny protokoly, včetně jejich lékařských a testovacích požadavků,” ujišťuje šéf vedení Isles. „Připravovali jsme se opravdu pečlivě. Všechno bude na dobrovolné bázi, ale i když hráči v nejbližších dnech nedorazí, alespoň ví, že jsme jim takovou možnost poskytli.”

Oilers se stali prvním celkem, který zveřejnil fotografie a videa zobrazující netradiční formát přípravy. Včerejší jednotky se zúčastnili Alex Chiasson, Matt Benning, Kris Russell, Tyler Benson a mladý brankář Stuart Skinner.

„Někteří kluci možná dnes začali tam, kde před třemi měsíci skončili, ale když budu mluvit za sebe, stačí mi dva dny mimo led a cítím se, jako bych nikdy předtím nebruslil,” říká o včerejší zkušenosti pro Sportsnet obránce Matt Benning, syn někdejšího zadáka Kings nebo St. Louis Briana Benninga.

Hokejový zápas je v Albertě srovnatelný s bohoslužbou. I šestadvacetiletý bek doufá, že se již brzy nějakého mače dočká.

„Venku může být sice krásné počasí, ale když si nemůžete dát drink a užít si hokejový zápas, není to ono,” uvažuje Benning. „Bez ohledu na to, kdy přesně se začne hrát, lidé v Albertě budou extrémně natěšení.”

Marner s Muzzinem zůstali v Torontu

Přesné datum návratu do tréninkového procesu již zveřejnila také Arizona, která se v Gila River Arena objeví už ve čtvrtek. U ostatních celků panují nejasnosti. Ještě tento týden by kluziště rádi zpřístupnili v Calgary, kde Flames podle informací novinářky Kristen Andersonové dokončují náročné přípravy, které druhou fázi znovuobnovení sezony provázejí.

Relativně příznivý stav panuje u Maple Leafs. V pátek lékaři provedli testy na COVID-19 u hráčů, kteří se vrátili na území Kanady a podstupují tak povinnou čtrnáctidenní karanténu. Hokejovou Mekku ovšem problém s nedostatkem bruslařů netíží. Od počátku koronavirové krize ve městě setrvalo hned třináct borců, a to včetně věhlasných útočníků Mitche Marnera, Zacha Hymana, Kylea Clifforda nebo zadáka Jakea Muzzina. Trénovat měli začít až v průběhu týdne, ale podle reportéra Marka Spectora se tak stalo v pondělí.

Minnesota naopak skupinové tréninky tak rychle nezavede. Na svém Twitteru to uvedl novinář The Athletic Michael Russo. Vedení prý v této souvislosti uvažuje o příštím týdnu. Zároveň management učinil laskavý krok vůči hokejistům sídlícím v Minnesotě, kteří neoblékají dres Wild. I oni zřejmě budou moci v TRIA Rink trénovat. Práci s pukem by si tak mohl znovu vyzkoušet třeba forvard Flyers James van Riemsdyk, který v Minnesotě vlastní dům. I hráči Philadelphie už ale od pondělí podle dostupných zpráv dostali zelenou.

Led vytvoří do tří dnů

V nejbližší době si mrazivou plochu neosahají Hurricanes, Canucks ani Canadiens. Mají totiž k dispozici jen velmi málo hráčů. Carolina odkládá druhou fázi příprav na neurčito, ve Vancouveru se v současné chvíli pohybují pouze Chris Tanev, Alex Edler, Troy Stecher a zraněný Josh Leivo. Tréninky jsou navíc dobrovolné, a tak klub nesmí hokejistům nařizovat návrat do Kanady. Na chlup stejný problém řeší i Habs, kteří ve svém centru Complex dokonce nemají led.

„V Montrealu jsou momentálně pouze dva hráči, kteří trénují na suchu,” uvádí v prohlášení viceprezident organizace Paul Wilson. „Vzhledem ke karanténním opatřením v Kanadě naši hráči preferují přípravu v blízkosti svých domovů. Pokud však budeme chtít, ledovou plochu pro ně můžeme obstarat během 72 hodin.”

Ostatní týmy bližší informace ke svým tréninkovým plánům nezveřejnily. Povinné kempy odstartují až v červenci. Zhruba o měsíc později by na ně mohly navázat očekávané vyřazovací boje.

