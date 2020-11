Velká role pro Kapanena. Finský útočník by měl hrát po boku Crosbyho

Sezona pravdy čeká na jednoho z pravidelných uchazečů o nejcennější trofej. Pittsburgh v létě nezahálel a učinil několik výrazných změn v hráčském kádru. Jednou z největších pak byl návrat Kasperiho Kapanena.

Kapanen strávil uplynulých pět let v organizaci Maple Leafs. V posledních dvou sezonách se pokaždé dostal nad hranici pětatřiceti kanadských bodů, směrem do ofenzívy tak byl pro Toronto platný. Klub však potřeboval uvolnit místo pod platovým stropem, a tak se zrodil návrat do známého prostředí.

Finského forvarda totiž do nejznámější hokejové soutěže světa přivedl právě Pittsburgh. Ten si jej vybral na draftu 2014 z celkové dvaadvacáté pozice, Tučňáci ho poté vyměnili právě do kanadského celku a letos se konal návrat, když se stal součástí velké výměny mezi oběma celky.

Čtyřiadvacetiletý rodák z Kuopia přichází k Penguins jako ověřený hráč, jenž umí sbírat kanadské body. A klub do něj vkládá důvěru, na Kapanena čeká důležitá role.

V Pittsburghu nemohou být spokojeni s výsledky mužstva za posledních pár let. Sezona 2018/2019 pro ně skončila již v prvním kole po kolapsu proti Islanders, vloni skončili Pens již v kvalifikačním kole, kde je zaskočil outsider z Montrealu.

K lepším zítřkům by měl vést tým i zmíněný Kapanen. Ten se podle trenéra Mikea Sullivana zařadí hned do elitního útoku po bok dvou dalších hvězd – Jakea Guentzela a kapitána Sidneyho Crosbyho.

„Myslíme si, že přináší rychlost, která bude doplňovat hru Sida a Jakea. Ukázal, že umí skórovat, povedlo se mu vstřelit dvacet branek za sezonu,“ chválil novou akvizici pro The Scoop podcast Sullivan.

V to stejné věří i generální manažer Jim Rutherford, člověk zodpovědný za zisk Fina.

„Opravdu doufáme, že máme tu správnou chemii do formace k Sidovi. Rozumí si s Guentzelem, hrají spolu už nějaký čas. Získali jsme křídelníka, aby to fungovalo a doufáme, že Kapanen je ten hráč, který to dokáže.“

