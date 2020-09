Velký talent s nevyužitým potenciálem. Stewart ukončil uvadající kariéru

Měl být v období kariéry, kdy bude na pomyslném vrcholu. Místo toho se Chris Stewart hokejově trápil, zájem o něj v zámoří příliš nebyl a tak přišel jediný logický krok. V pouhých 32 letech se velice talentovaný hráč, který však svůj potenciál nedokázal naplno prodat, rozhodl skončit.

„Chtěl bych formálně oznámit, že po 13 letech hraní profesionálního hokeje a po 668 odehraných zápasech v NHL končím svou kariéru,“ napsal Stewart na svém Twitteru. „Rád bych poděkoval všem sedmi organizacím, které ve mě věřily,“ připomněl hned sedmičku týmů, v jejichž dresu se po kluzištích NHL proháněl.

Stewart měl od mládí ohromný talent, což potvrzoval v OHL. V této lize odehrál tři sezony a dvakrát se dostal přes 80 kanadských bodů. Nebylo tak divu, že si jej v roce 2006 vybralo Colorado už v prvním kole na 18. místě. Své kvality poté prokázal i v AHL, kde v sezoně 2007/08 nasázel 25 branek.

Hráč, jenž se nebál na ledě využít tvrdé hry, kvůli níž patřil k obávaným forvardům, se hned v další sezoně prosadil do NHL právě v dresu Avalanche a po seznamovacím ročníku začal prodávat svůj velký talent. V sezoně 2009/10 nastřílel 28 gólů a celkem dosáhl na 64 bodů, což se nakonec ukázalo jeho kariérním maximem.

V další sezoně, kterou zahájil v Coloradu, se také v rámci ligy poprvé stěhoval a ročník 2010/11 zakončil v St. Louis. Celkem nastoupil k 62 utkáním, ve kterých znovu nastřílel 28 branek a Blues mohli být s novou akvizicí spokojeni. Jenže v dalších letech se už nikdy přes metu 20 gólů nedostal a svou hru začínal postupně transformovat z kvalitního střelce na defenzivního útočníka.

Stewartova kariéra totiž začínala stagnovat nečekaně brzy. Poslední opravdu vydařenou sezonu z pohledu střelce zažil v ročníku 2012/13, kdy kvůli částečné výluce stihl odehrát jen 48 zápasů, ale zaznamenal 18 branek a stejný počet asistencí. Je jasné, že mu k těmto statistikám pomohlo i období, které strávil v Evropě, kde hrál za Liberec a německé Crimmitschau.

Nadále však pokračovala sestupná křivka jeho ofenzivních výkonů a začínal se stále více zaměřovat na defenzivní úkoly, kvůli nimž jej také týmy angažovaly. V roce 2014 se stěhoval ze St. Louis do Buffala. Postupně dostal šanci také v Anaheimu, Minnesotě a Calgary, ale propadl se spíše do ligového průměru. Sezonu 2018/19 dokonce zcela vynechal a zkusil se vypravit do Evropy, kde hrál za anglický Nottingham.

Jeho návrat do NHL proběhl poměrně v tichosti. V říjnu minulého roku podepsal jednoletý kontrakt ve Philadelphii v hodnotě pouhých 750 tisíc dolarů. Neprosadil se, odehrál 16 zápasů, ve kterých zaznamenal 1 asistenci. Pár utkání sehrál i v AHL, kam nenávratně zamířil v lednu.

Celkem v NHL odehrál 668 zápasů s bilancí 160 branek a 162 asistencí. Mety 100 branek dosáhl už v roce 2013, tedy po pouhých pěti sezonách v NHL a během pouhých 319 zápasů. Do play-off se probojoval šestkrát a celkem odehrál 39 zápasů s bilancí 6+5.

