Velmi dobře spolu vycházíme. Raymond s Holtzem jsou největší švédské naděje letošního draftu

Není to až teď před draftem, Holtz a Raymond jsou delší dobu považováni za největší švédské naděje na letošním draftu. Ačkoli nehrají ve stejném klubu, jejich vztah je velmi přátelský a navzájem se podporují. Od útlého věku spolu hrají v reprezentačních výběrech, často bývají postaršeni.

Přesně tak se stalo v létě na turnaji World Junior Summer Showcase, kde hrají ti nejlepší osmnáctiletí a devatenáctiletí hokejisté. O rok mladší Holtz s Raymondem se ovšem do týmu dostali, a dokonce jim byly přiřazeny klíčové role. A právě tady poprvé konfrontovali se zámořskými médii a experty.

„Není špatný. On je nahrávač, já jsem spíše střelec,“ popsal sebe a svého spoluhráče o dva měsíce starší Holtz. To také potvrdili například v letošní krátké štaci ve švédské juniorské lize. Holtz ve třech zápasech sedmkrát skóroval, Raymond zaznamenal v devíti utkáních 11 asistencí.

„Je skvělý. Když má příležitost, dokáže vám dát z deseti šancí devět gólů,“ chválil Raymond Holtze. „Má úžasnou střelu. Lehce se uvolňuje od protihráčů, pro mě je lehké ho najít volného. Je asi přirozené, že my dva hrajeme spolu. Nesoupeříme, nemyslíme na to, že by ten druhý mohl být vybrán dříve. Alex rád vtipkuje, vycházíme spolu velmi dobře,“ pokračoval.

A ani po ukončení sezóny není jasné, čí jméno bude vysloveno jako první. Zdálo se, že se Raymond popere o třetí místo, ovšem v posledním seznamu od skautingu nhl.com se Holtz dostal na druhou pozici v žebříčku hráčů z Evropy. Raymond se propadl na čtvrté.

Ostatními experty přes mladé hráče je tento list ovšem velmi kritizován. Nedá se věřit tomu, že by prestižní skauti hleděli jen na statistiky ze švédské ligy, ačkoli je pravda, že by to mnohé vysvětlilo. Holtz totiž letos posbíral 16 bodů (9 gólů), kdežto Raymond pouze 10 (4 góly). Takhle laicky se to ale nedá porovnávat. Ve Frölundě je mnohem větší konkurence a Raymond hrál většinu času jako 13. útočník nebo ve čtvrté formaci, Holtz působil v druhé lajně. Paradoxně nakonec Djurgården skončil v tabulce o jedno místo před Frölundou.

Zdá se, že byl Raymond trochu opit rohlíkem. Generální manažer Sjöström totiž před sezónou prohlásil, že dá Lucasovi velký prostor v elitní formaci i na přesilovce. „Nedávalo by smysl, kdyby hrál takto skvělý hráč ve čtvrté formaci. To není jeho styl. Víme, jak hraje.“ Proč se tato slova nenaplnila? Šanci vyniknout vedle nejlepších hráčů totiž nedostal ani na začátku ročníku.

To Holtz před sezónou nabral pět kilogramů, a hlavně díky svému sebevědomí se do A-týmu Djurgårdenu probojoval s přehledem. „Moje celková hra byla letos o mnoho lepší, stejně tak i práce s kotoučem a přihrávky spoluhráčům.“

„Začal velmi slušně, zasloužil si hrát s našimi nejlepšími hráči,“ komentoval Holtzovy výkony Mikael Hakanson, asistent trenéra v Djurgårdenu. „V několika zápasech mě vyloženě ohromil.“

Raymondovy začátky s dvakrát staršími

Není divu, že byl Raymond odmala veden k hokeji. Tuto cestu si ale určil sám. Táta byl Francouz, máma nutriční specialistka. Jeho starší bratr Hugo působil ve Frölundě a mladší Lucas se mu chtěl vyrovnat. Když mu byli tři roky, požádal tátu a trenéra, aby mohl na led se šestiletými kluky, kde hrál právě Hugo.

Od té doby s nimi hrál ve všech mládežnických kategoriích. Postupně se jim vyrovnával, až je převýšil a stal se nejlepším hráčem týmu. Vždycky byl podstatně menší, musel se tak naučit hrát efektivně. I díky tomu prorazil do mužského hokeje, protože na výškový rozdíl byl zvyklý od svých tří let.

Když mu bylo 15, dostal se do juniorského týmu dvacetiletých. Ve Frölundě to dokázal jako druhý hráč. Ten první? Rasmus Dahlin. „Trénoval jsem jak Rasmuse, tak Lucase. Oba mají v sobě něco speciálního,“ uvedl trenér juniorky Frölundy Pierre Johnsson.

Nejvíce mu utkvěla zkušenost z loňského léta, kdy švédská juniorská reprezentace dostala na pár dní volno a poté odcestovala na turnaj do Spojených států. Raymond ovšem letěl do Itálie na soustředění Indians, kde požádal trenéra Johnssona, aby s ním vedl pár soukromých tréninků. Mohly to být jeho jediné dva týdny volna, místo toho byl v Itálii a na led se dostal čtyřikrát, někdy i pětkrát denně.

Velký kluk v malém městě

Holtz byl sice také veden k hokeji, otec Magnus byl dokonce hokejovým trenérem a starší brácha už hokej hrál, ale měl to o mnoho těžší. Narodil se totiž v malém městečku Boo na ostrově Värmdö kousek od Stockholmu. Odtud žádný hokejista nikdy nedošel až do NHL. Zatím.

Hrál za sousední Nacku a jako čtrnáctiletý hrál s o čtyři roky staršími. A byl mezi nimi dominantní. Jelikož Nacka HK hraje v seniorské kategorii až třetí nejvyšší soutěž, Holtz se rozhodl v roce 2017 přestoupit do Djurgårdens.

Za tým U18 odehrál 30 zápasů, nasbíral 74 bodů z toho 41 gólů. A to nemluvě o jeho vlastní kategorii, v níž stihl nastoupit jen do pěti utkání, ovšem vstřelil neuvěřitelných 14 branek.

Holtz byl a je o trochu vyšší než Raymond, největší rozdíl ale byl v jejich povahách. Zatímco Raymond byl spíše nesmělý a vlídný, Holtz neustále vtipkoval a byl velmi sebevědomý.

V loňské sezóně spolu absolvovali dva velké turnaje. Nejprve v listopadu na šampionátu do 17 let vybojovali bronz (Holtz 4+4, Raymond 4+3), poté oba explodovali na dubnových osmnáctkách, kde dovedli Švédsko k historicky prvnímu zlatu. Ve finále zdolali „Tre Kronor“ Rusko v prodloužení. V něm rozhodl Raymond hattrickem, na dvě trefy mu nahrál Holtz.

Holtzův velký vzor byl Mats Sundin, dokonce před sezónou prohlásil, že chce následovat jeho kroky a stát se jedničkou draftu. „Obvykle jsem byl napřed oproti mým vrstevníkům, zřejmě je to kvůli individuálním tréninkům. Nemám tušení, kolik puků jsem doma vystřílel, bylo jich opravdu hodně,“ tvrdil.

Zpět do letošní sezóny. Podle očekávání se oba dostali do závěrečné nominace Švédů na mistrovství světa dvacítek. Opět hráli v jedné formaci, centra jim dělal Karl Henriksson, jenž byl o rok dříve draftován New Yorkem Rangers ve druhém kole.

Hlavní kouč Tomas Monten pěl chválu na oba. „Byl skvělý na puku, navíc se nebál chodit do srážek s většími hráči,“ chválil Raymonda. „Chce střílet, chce být na konci akcí,“ komentoval výkony Holtze.

Monten přirovnal Raymonda k mixu Zibanejad-Marner-Rakell. To Holtz sám sebe přirovnává k Ovečkinovi a Stamkosovi, s tím se trenér Švédů ztotožnil.

Po šampionátu se vrátili zpět do Skandinávie a dohráli sezónu. Ta ovšem byla přerušena a následně zrušena v důsledku pandemie. Oba byli ještě jednou pochváleni za svou první kompletní štaci v seniorském hokeji.

„Na konci sezóny se už nebál chodit do soubojů a dokázal si pokrýt kotouč. Pokud mu protihráči nabídnou trochu času, rychle si zpracuje kotouč a pravděpodobně skóruje. Ale rezervy ještě stále má, jistě dokáže být na puku ještě silnější,“ prohlásil po sezóně Hakanson.

„Přestože nehrál v takové pozici, jako se očekávalo, nevykazoval žádné známky frustrace. Pořád na sobě pracoval a zůstával motivovaný. Na svůj věk je velmi vyspělý. Je mentálně i fyzicky připraven na to zaujmout mnohem větší pozici v týmu příští sezónu,“ doufá Sjöström v Raymondův návrat.

Zdali se i příští rok objeví ve švédské SHL, nebo budou hrát v zámoří, zůstává nejasné. Oba dostanou šanci si vybojovat místo v sestavě týmu NHL, ať už budou draftováni kýmkoliv.

Share on Google+