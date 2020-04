Vezina je jeden z mých dílčích cílů, nejvíce chci ale Stanley Cup, hlásí Hellebuyck

Hellebuyck je bezesporu jedním z hlavních kandidátů na zisk Vezina Trophy za nejlepšího brankáře základní části. Mnozí ho dokonce nasazují do užší špičky favoritů na Hart Trophy, která oceňuje nejužitečnějšího hráče soutěže. Pro gólmana Jets ovšem trofeje hlavní roli nehrají.

Samozřejmě to každého potěší, Hellebuyck by se navíc stal teprve devátým americkým gólmanem, který by Vezinu získal. On sám by ale raději měl vytesané své jméno do prstenu než na trofeji.

„Určitě by to byl jeden z mých dílčích cílů, ale koneckonců nejvíce stejně toužím po zisku Stanley Cupu a šanci ho získat,“ upřímně prohlásil Hellebuyck. „Cokoliv, co by mě k tomu přiblížilo, bych bez váhání udělal.“

Letos to měl výrazně těžké, Winnipeg rozhodně nepatřil mezi vážné kandidáty na celkového vítěze, přesto se Jets před pauzou pohybovali na hraně divoké karty v Západní konferenci. A byl to právě Connor Hellebuyck, který byl tím rozdílovým udržovatelem nadějí. Jets vyhráli všechny čtyři poslední zápasy, všechny odchytal Hellebuyck. Ani v jednom z nich neklesla jeho procentuální úspěšnost zákroků pod 94,7 %.

Během celé sezóny pochytal 92,2 % pokusů soupeřů, ovšem za zmínku stojí i jiné statistiky.

V zámoří se vede tabulka nadprůměrných zákroků („saves above average“). Jsou to všechny ty nerutinní zásahy navíc. Těch měl v průměru na zápas 14,33 – druhé nejvyšší číslo v lize za Tuukkou Raskem.

Hellebuyck odchytal 58 utkání, a i díky tomu se slunní na vrcholu dalších třech statistik. Nikdo nečelil více dorážkám, nebezpečným střelám i střelám celkově.

„Myslím, že jsem se na tuto sezónu dobře mentálně připravil. Cítím, že po psychické stránce dělám pokroky každým rokem,“ tvrdí.

V posledním utkání před přerušením NHL vychytal vítězství na ledě Edmontonu 4:2. Pokryl 36 střel. „Jak zápas skončil, cítil jsem něco speciálního. Všichni v kabině věděli, že hrajeme skvěle.“ Jets se usadili na pozici první divoké karty, ovšem měli o jeden odehraný zápas více než konkurence.

„Pauza mě i tým opravdu mrzí, konečně jsme se dostali na vítěznou vlnu. Teď jsem mimo svůj tým v Michiganu a věnuju se domácnosti.“ V ní Hellebuyck žije se svou přítelkyní a bratrem. Samozřejmě posiluje a rovněž kouká na sestřihy ze zápasů. „Také pozoruji ostatní brankáře a snažím se pasovat do jejich situací,“ dodal.

Hellebuyck a Rask se nejspíše poperou o zisk Veziny. Kdo bude úspěšnější, je zatím ve hvězdách.

