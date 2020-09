Víceletá smlouva, arbitráž nebo výměna? Anderson chce pokračovat v Columbusu

„Byl připraven nastoupit do dalšího kola,“ objasnil před pár dny generální manažer Blue Jackets Jarmo Kekäläinen, jak moc připadal v úvahu návrat do sestavy útočníka Joshe Andersona. „Byl by zpět. Byl by hrál…“

V loňském play-off pařil šestadvacetiletý rodák z kanadského Burlingtonu ke klíčovým hráčům Columbusu. Celek z oblasti centrálního Ohia tehdy ovládl sérii s favorizovanou Tampou Bay. Letos se však Bolts nenechali zaskočit a Modré kabáty porazili v pěti zápasech. Na comeback Andersona, který byl po celou dobu s týmem v torontské bublině, tak nakonec nedošlo.

Zdali na něj vůbec dojde je otázka, kterou si příznivci Blue Jackets kladou již od 14. prosince, kdy si při pěstním souboji s ottawským zadákem Markem Borowieckim poranil pravé rameno.

„Už na trestné lavici mě to dost bolelo, a když jsem se pak druhý den ráno probudil, nemohl jsem vůbec hnout s rukou,“ popisoval Anderson v únoru rozsah svého zranění, které si mělo původně vyžádat čtyř až šestitýdenní pauzu. Tehdy uplynulo od zmíněného incidentu osm a půl týdne a důrazný forvard neabsolvoval s mužstvem jediný plnohodnotný trénink. „Je to dva měsíce a já jsem z toho, jak se rekonvalescence protahuje, už vážně hodně unavený.“

To Anderson ještě nevěděl, že jej nakonec v březnu nemine operace, která mu měla ukončit sezónu. Naději, že přeci jen do letošního ročníku zasáhne, přišla až s průtahem kvůli koronavirové pandemii. Porážka s Lighting však pak udělala ve vyhlídce jeho návratu definitivní přítrž.

Na začátku září opustil kancelář v Columbusu Bill Zito. Nynější generální manažer Floridy Panthers byl z dob svého působení u Blue Jackets významným zprostředkovatelem smluv s hráči. Jakožto dlouholetý hráčský agent měl v této oblasti nezpochybnitelné zkušenosti. Byl to právě on, kdo se přímo účastnil dvou nejvleklejších svárů v historii Modrokabátníků, když v roce 2014 sjednával podmínky kontraktu Ryana Johansena a právě Andersona o tři roky později. Jednání trvala v obou případech tak dlouho, že hráči zmeškali celý přípravný kemp.

Ať už bylo konečné resumé spravedlivé pro tu či onu stranu, Blue Jackets si nechtíc vytvořili pověst organizace, s kterou je obtížné vyjednávat. Je to skutečnost, která není Kekäläinenovi lhostejná: „Vedeme si podrobné porovnání smluv s hráči, které dáváme do kontrastu se všemi možnými statistikami,“ rozkrývá.

Finský stratég byl sice samozřejmě vždy zapojen do hlavních vyjednávání, ale jak sám přiznává, zůstával při nich povětšinou v pozadí. Diskuze vedl Zito. Toho na pozici asistenta generálního manažera nahradil Josh Flynn, který bude zastávat funkci klubového vyjednavače, přičemž Kekäläinenova role by měla být opět pouze podpůrná.

Flynn přichází v nelehké době. Volnými hráči s omezením (RFA) se stávají Pierre-Luc Dubois a avizovaný Anderson. Z kapitána Nicka Foligna a obránců Ryana Murrayho a Davida Savarda se mohou příští léto stát volní hráči (UFA) a obdobného statutu mohou v roce 2022 dosáhnout Seth Jones, Boone Jenner nebo Elvis Merzlikins. Nemluvě o elitním bekovi Zachu Werenskim, z kterého může být toho léta též volný hráč s omezením.

Prioritou jsou však nyní smlouvy právě pro nejlepšího útočníka Blue Jackets Duboise a Andersona.

Situace se v nejbližších dnech bude muset řešit hlavně s druhým jmenovaným, který by měl od Blue Jackets brzy obdržet kvalifikační nabídku, tak, aby si na něj ponechali práva. Anderson ji buď jednoduše přijme a příští rok se směle pustí do dalšího vyjednávaní již z pozice nechráněného volného hráče, nebo ji nepřijme a bude se tak muset obrátit na arbitráž. Anebo se obě strany dohodnou na víceleté smlouvě a obě předchozí varianty pozbydou smyslu.

Darren Dreger ze zpravodajského serveru TSN před pár dny informoval, že Anderson a jeho agent Darren Ferris doufají, že s Columbusem podepíší dlouhodobé prodloužení, čímž zopakovali svůj postoj, který přišel na přetřes při letošní přestupové uzávěrce.

Ferris pak pro další zpravodaj The Athletic zopakoval touhu svého svěřence po dlouhodobé dohodě a odmítl představu, že nový muž na straně stolu Blue Jackets (Flynn) by jednání o smlouvě usnadnil: „Existuje mylný názor o jednání s Blue Jackets,“ řekl Ferris. „Myslím, že žijeme v tak trochu pomýleném světě sociálních médií. Toto je obchodní stránka a budou probíhat mnohá diskuse. Vím jednu věc: Josh by zde chtěl hrát ještě dlouho (v Columbusu).“

Kekäläinen dal též jasně najevo, že by rád Andersona udržel po další roky. Zvláště, když může být na vrcholu své kariéry a v NHL je jen velmi málo hráčů, kteří kombinují sílu a rychlost tak jako právě Anderson.

„Máme ho rádi,“ tvrdil Kekäläinen. „Myslíme si, že by mohl být velkou součástí naší úspěšné budoucnosti a vynaložíme veškeré úsilí, abychom ho podepsali.“ Zároveň ovšem dodává: „Musí to být něco, co má smysl pro obě strany.“

Anderson odehrál průlomovou sezónu 2018-19, když vstřelil 27 branek, což je počin, který by mu mohl přisoudit třeba i šest nebo sedm milionů dolarů za sezónu. Jenže v letošním ročníku to už taková sláva nebyla. Během 26 utkání skóroval pouze jednou. Na jeho obranu, od začátku ročníku se údajně potýkal se zdravotními neduhy.

„Žijeme ve složité době,“ hloubá Kekäläinen. „Nelze očekávat strmý nárůst platového stropu, pod který se jednoduše musíme vejít. Tak to je.“

Pokud by vyjednávání nevedla ke zdárnému konci, existuje ještě jedna možnost. Andersona vyměnit.

