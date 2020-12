Viděli jsme od Henrika všechno? Jestli ano, smekáme

Minulý týden vyšla najevo šokující zpráva, že se následujícího ročníku nezúčastní brankář Henrik Lundqvist. Švédský gólman oznámil, že jeho srdce není v nejlepší kondici a že nebude riskovat své zdraví. Svůj návrat nevyloučil, ale je těžké si představit, že se ve 39 letech po roce bez hokeje vrátí a bude chytat svůj standard.

Konec kariéry, alespoň tedy v NHL, je tak reálnou možností. Kdyby se tak stalo, zařadil by se Lundqvist po bok velikánů, kterým se nikdy nepodařilo získat Stanley Cup. Ve výčtu jmen můžeme najít například Marcela Dionnea, Erica Lindrose, Pavla Bureho, Adama Oatese, Brada Parka, Peter Stastneho nebo Matse Sundina.

Čím byl jeho neúspěch způsoben?

Rozhodně ne tím, že by měl špatné výkony. Začněme na mezinárodní scéně, kde Lundqvist s reprezentací sklízel velké úspěchy. Mimo jiné je olympijským vítězem z roku 2006 a mistrem světa za rok 2017. Z obou zmíněných akcí má také stříbrné medaile.

V New Yorku měl největší příležitost k dosažení největšího úspěchu v roce 2014, kdy Rangers podlehli ve finále Los Angeles Kings. Rok na to pak Rangers dokonce vyhráli Prezidentův pohár, nicméně ve finále konference ztroskotali na Tampě Bay v sedmi zápasech.

Hodně hořká byla také porážka v konferenčním finále s New Jersey Devils v roce 2012. Tým z Madison Square Garden byl totiž opravdu našlapaný, byl pasován na jasného vítěze Východní konference. Ba co víc, Lundqvist ten rok dokonce vyhrál Vezina Trophy. Bohužel pro něj, úspěch se nekonal.

Lundqvist Rangers pravidelně držel, a to zejména v play off. Jedna statistika za všechny. Ve své kariéře chytal ve vyřazovacích bojích osmkrát sedmý, tedy rozhodující, zápas. V nich má parádní bilanci šesti výher a dvou proher. Pouze dvakrát se v těchto utkáních stalo, že by pustil více než jeden gól. V obou případech z toho nakonec bylo vyřazení.

Pokud už Lundqvist nenastoupí do žádného zápasu NHL, na nějakou dobu zůstane na šestém místě historické tabulky výher s číslem 459. Sedmý Ryan Miller (387) jich už asi moc nepřidá, Pekka Rinne má také co dohánět (359).

Má také nejvíce výher i čistých kont ze všech brankářů, kteří kdy v dresu New York Rangers působili. A například se stal prvním brankářem historie NHL, který dokázal ve svých prvních sedmi sezonách alespoň třicetkrát zvítězit.

To všechno jsou parádní statistiky a rekordy, které jenom podtrhují to, jak skvělým brankářem Lundqvist během své kariéry byl. A i kdyby ke svým číslům nepřidal ani zákrok, jeho kariéra si zaslouží obrovské uznání.

Share on Google+