Víkendová nálož NHL: Bitva o Albertu i Columbus ve formě proti Buffalu

Čtrnáct duelů, tedy osmadvacet týmů v akci. V noci ze soboty na neděli se doopravdy nudit nebudete. Nabitý program nejlepší hokejové ligy světa startuje už v 19:00 středoevropského času. Na co se můžete těšit?

Ještě před půlnocí začnou tři utkání. Od 19:00 půjde do akce na buffalském ledě Columbus, který odehraje po přestávce první duel. Před All-Star pauzou vyhráli Blue Jackets šest klání v řadě, ke skvělým výsledkům výrazně přispívala lotyšská brankářská dvojice v čele s Elvisem Merzlikinsem.

Ve stejný čas padne úvodní buly také v New Yorku, kde se Islanders postaví Kosatkám z Vancouveru. Oba celky se ve svých divizích drží mezi elitní trojicí, Nucks dokonce tu Pacifickou vedou, avšak pouze s dvoubodovým náskokem.

Před půlnocí, přesněji od 20:00, se do akce dostanou domácí Canadiens a Florida Panthers.

Z pohledu českého fanouška bude jistě zajímavé sledovat střetnutí Detroitu s New York Rangers, kde se objeví hned tři Filipové. Za Red Wings budou bojovat Zadina s Hronkem, na druhé straně pak Chytil. V noci na sobotu se mimochodem hrálo v Madison Square Garden a Rangers uspěli proti Rudým křídlům 4:2.

Peprné klání se odehraje od 04:00 – předposlední bitva o Albertu v základní části letošní sezony. V těch předchozích to na ledě opravdu jiskřilo, rukavice shodil třeba Matthew Tkachuk se Zackem Kassianem. Výhru však zatím pokaždé v letošních vzájemných zápasech slavilo Calgary.

Ještě jedno derby, od půl páté středoevropského času se střetnou LA Kings a Anaheim Ducks. Králové mají možnost se bodově dotáhnout na svého kalifornského soka, Kačeři se pak mohou přiblížit San Jose na rozdíl jediného bodu.

19:00 Buffalo Sabres – Columbus Blue Jackets

19:00 New York Islanders – Vancouver Canucks

20:00 Montreal Canadiens – Florida Panthers

01:00 Winnipeg Jets – St. Louis Blues

01:00 Toronto Maple Leafs – Ottawa Senators

01:00 Detroit Red Wings – New York Rangers

01:00 New Jersey Devils – Dallas Stars

01:00 Philadelphia Flyers – Colorado Avalanche

02:00 Arizona Coyotes – Chicago Blackhawks

02:00 Nashville Predators – Vegas Golden Knights

02:00 Minnesota Wild – Boston Bruins

04:00 Calgary Flames – Edmonton Oilers

04:30 Los Angeles Kings – Anaheim Ducks

04:30 San Jose Sharks – Tampa Bay Lightning

