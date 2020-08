Vítězný tým a evropský kapitán? Historie zná tři jména. Přidá se letos někdo další?

Nicklas Lidström, Zdeno Chára, Alexander Ovečkin. Pouze tito tři Evropané dokázali dovést svůj tým k triumfu ve Stanleyově poháru s kapitánským „céčkem“ na prsou. Kdo další může rozšířit jejich řady? Nabízí se jména jako Landeskog, Koivu, Barkov nebo třeba Josi. Podívejme se blíž na evropské kapitány, kteří povedou své týmy rozbouřenými vodami vyřazovacích bojů, ať kvalifikačními či těmi následnými.

V současné době má svého pevně daného kapitána 26 z 31 týmů. Osm týmů si za svého vůdce zvolilo hráče, který přišel do nejslavnější hokejové ligy zpoza Atlantiku. Sedm z nich bude letos bojovat o hokejový grál. Pouze Anže Kopitar nedokázal dotáhnout svůj tým do vyřazovací části letošní sezóny. Kdo je ta zbylá sedmička šťastlivců?

Mikko Koivu (Minnesota Wild)

Jeden z nejdéle sloužících kapitánů v lize to nebude mít vůbec jednoduché. Wild nepatří mezi favority na titul a v předkole je čeká mladý ambiciózní tým Vancouveru. Většina odborníků se shoduje, že přestárlý tým Minnesoty na mladé pušky Canucks nebude stačit. Kapitánovi Divočáků končí po sezóně smlouva a je vysoce pravděpodobné, že půjde vyzkoušet trh s volnými hráči. O motivaci pro to, aby zakončil svou dlouhou kariéru v zelenobílém dresu s pohárem nad hlavou, tak má postaráno.

Oliver Ekman-Larsson (Arizona Coyotes)

Švédský zadák nosí „céčko“ na dresu teprve druhou sezónu, ale může napodobit svého mnohem slavnějšího krajana a jako druhý švédský kapitán v historii NHL pozvednout Stanleyův pohár nad hlavu. K tomu bude potřebovat podporu spoluhráčů. Arizona se v předkole play-off utká s Nashvillem a spoléhat bude nejenom na svého kapitána, ale i na spolehlivou brankářskou dvojici Kuemper-Raanta. Populární „OEL“ neprožil zrovna kdovíjak úspěšnou základní část, ale vyřazovací část je úplně jiná soutěž, kde se jeho zkušenosti budou náramně hodit.

Aleksander Barkov (Florida Panthers)

Také finský útočník s ruskými kořeny se stal kapitánem teprve loni, když ve funkci vystřídal Dereka MacKenzieho. Letošní sezónu zakončil se 62 body, za 20 branek a 42 asistencí. Svůj tým povede v předkole play-off proti Ostrovanům z New Yorku. Mise to nebude vůbec jednoduchá. Florida sice nemá problém se střílením branek, bota ji však tlačí v defenzívě. K úspěchu a naději, že se stane prvním finským kapitánem vítězů Stanley Cupu, bude Barkov potřebovat, aby se k jeho vyhlášené zodpovědné defenzivní hře přidali i ostatní spoluhráči.

Roman Josi (Nashville Predators)

Horký kandidát na nejlepšího zadáka letošní sezóny je lídrem Predátorů již tři sezóny. Ve funkci vystřídal Mikea Fishera, který tehdy ukončil kariéru. Možná trochu překvapivě se nestal prvním švýcarským kapitánem v NHL. Tento primát drží jeho krajan Mark Streit, který měl kapitánské céčko přišité na dresu Islanders v letech 2011-2013. Na to, aby vedl svůj tým do vyřazovacích bojů, má Josi zkušeností dostatek. V roce 2017 skončil těsně pod vrcholem, když jeho Predátoři nestačili ve finále na Tučňáky z Pittsburghu. Podaří se mu letos zdolat i tento poslední schod?

Gabriel Landeskog (Colorado Avalanche)

Poté co se v létě 2012 vzdal své funkce kapitána týmu Milan Hejduk, byl jeho následovníkem jmenován mladý švédský útočník. Bylo mu pouze 19 let a 286 dní, čímž se stal nejmladším kapitánem týmu NHL v historii (o 20 dní ho překonal až v roce 2016 kanadský zázrak Connor McDavid). Šance Landeskoga a celého týmu Avalanche na zisk poháru jsou letos velmi slibné. Colorado proplulo základní částí ve velkém stylu, když získalo 92 bodů, což jim vyneslo druhé místo v divizi i v západní konferenci. Tým opírající se o výkony MacKinnona, Makara, Rantanena a vyrovnaného brankářského dua Grubauer-Francouz, tak má jistou účast v play-off a vyhlíží soupeře z předkola.

Alexander Ovečkin (Washington Capitals)

Ruský bohatýr by si rád zopakoval vítěznou jízdu z předloňského play-off. Základní část jeho tým zvládl úspěšně. První místo v Metropolitní divizi znamená, že se Caps vyhnou ošemetnému předkolu a můžou v klidu ladit formu. Také jejich kapitán má za sebou povedenou sezónu. 48 vstřelených branek stačilo na dělené první místo mezi střelci a spolu s bostonským Pastrňákem si tak odnesou trofej Maurice Richarda pro nejlepší snajpry. Pokud si svou střeleckou mušku přenese Alex i do vyřazovacích bojů, může se sen o druhém triumfu změnit ve skutečnost.

Zdeno Chára (Boston Bruins)

Matador zadních řad Medvědů si už také vyzkoušel jaké to je, být tím prvním z týmu, kdo se dotkne legendárního poháru lorda Stanleyho. Jako kapitán dovedl Bruins k vítězství v roce 2011. Dokázal to jako druhý evropský kapitán (první byl v roce 2008 Nicklas Lidström z Detroitu). Nejstarší aktivní hráč v lize patří nadále ke klíčovým hráčům týmu. Boston v základní části exceloval, jako jediný tým dosáhl hranice 100 bodů, inkasoval nejméně branek (174) a po právu patří mezi největší favority na titul. Pokud by se naplnily papírové předpoklady a Boston vyhrál, stal by se slovenský obr prvním evropským kapitánem, který by zvedl nad hlavu pohár opakovaně.

