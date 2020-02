Vize Tučňáků se naplňuje. Zucker už řádí vedle Crosbyho a sází góly

Hledali střelce, schopného kanonýra. Vždyť v létě vyměnili Phila Kessela, nedávno se jim navíc zranil Jake Guentzel. V Pittsburghu zkrátka potřebovali borce, který se postará o chybějící góly. Zdá se, že příchod Jasona Zuckera byl skvostnou volbou.

Zatímco se lidé na sociálních sítích bavili videem, na němž se Zuckerův syn Hendrix učí fanouškovské pokřiky, sám osmadvacetiletý Američan si zvykal na nové parťáky a kalibroval svou hru.

První pokusy nebyly úplně hladké. V úvodním zápase za Penguins sice Zucker vypálil pět střel, ale neměl ze svého výkonu dobrý pocit. "Ruce mě neposlouchaly, nehrál jsem moc dobře."

Hned druhá partie ale už výtečnému bruslaři vyšla.

Proti montrealským Canadiens dvakrát skóroval. Pokaždé za asistence Sidneyho Crosbyho. Právě pittsburského kapitána a Dominika Simona Zucker doplňuje v první formaci. "Má výborný výběr místa a my zase máme borce, kteří mu dokáží přihrát," pochvaluje si Mike Sullivan, kouč Pens, jak nová posila do našlapaného kádru zapadla.

Zucker má po úterní noci za sebou čtyři mače v novém působišti. A válí tam. Prozatímní bilance zní: čtyři body. A hlavně tři góly. Pod všechny se podepsal Crosby. "Hrát za Pittsburgh je výsada, je to výborný tým," považuje si Zucker, který naznačuje, že by mohl v budoucnu atakovat metu 40 branek.

V Minnesotě se opakovaně přehnal přes dvacetigólovou hranici, jeho maximem je 33 přesných zásahů. U Wild ale, se vší úctou k Mikaelu Granlundovi, k sobě nikdy neměl tak dobrého nahrávače, jakými jsou Crosby i Jevgenij Malkin. To vedle nich teď má pálit.

Sullivanovi se Zucker hodně zamlouvá. Líbí se mu nejen jeho pohotové zakončení, ale také rychlost. Přesně takové hráče má rád. Se svižným pohybem a s dostatečným střeleckým repertoárem. Zuckera navíc nemá v kabině jen na výpomoc, vousatý forvard je pod smlouvou až do léta 2021.

Bude tedy zajímavé sledovat, co po Crosbyho boku dokáže do konce této sezony a poté v té další. Zuckerovo aktuální tempo ukazuje, že by mohl vyletět mezi ligové hvězdy. Zucker si komplimenty a chválu, které se na něj valí, příliš nepřipouští.

Raději vysekne poklonu novým spoluhráčům. Považuje si, že může hrát s hokejovými mistry, kteří navíc vědí, kudy vede cesta ke Stanley Cupu. Zároveň si uvědomuje, že v jeho hře jsou zatím mezery a třeba podle analytických údajů to opravdu ještě není to pravé ořechové.

Pro tuto chvíli je ale pro Zuckera důležité, že už přišly góly. Souhra se zlepší a herní výkon poroste. Právě tak si to nyní mohou v Pittsburghu malovat. Bylo by bláhové z pár zápasů dělat ukvapené závěry, ale start nové mise si Zucker pěkně osladil. Jim Rutherford, GM Penguins, o něj usiloval dlouhodobě, a teď se ukazuje proč.

